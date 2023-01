Donna spinge bimba 3 anni sui binari: passante la salva/ Video, stava arrivando treno

Una donna dell’Oregon è stata arrestata e si trova attualmente detenuta senza cauzione dopo essere stata citata in giudizio giovedì per avere spinto una bimba di 3 anni sui binari, mentre la piccola e la madre stavano aspettando il treno in una stazione ferroviaria di Portland. La notizia è stata confermata dal Dipartimento dello sceriffo della contea di Multnomah in un comunicato stampa e approfondita da “Fox News”.

Brianna Lace Workman, 32 anni, è accusata di aver spinto la bimba a faccia in giù sui binari della piattaforma MAX del Gateway Transit Center, nella zona nordorientale di Portland, senza che vi fosse stata alcuna “provocazione” da parte della piccola (che, comunque, non giustificherebbe un simile e inqualificabile gesto, ndr). È stato un passante che ha assistito alla scena a salvare la bimba di 3 anni, recuperandola dai binari sui quali era caduta, prima che arrivasse il treno, strappandola in questo modo dalle braccia della morte.

BIMBA DI 3 ANNI SPINTA SUI BINARI DA UNA DONNA: IL VIDEO CHOC GIUNGE DAGLI USA

La bimba di 3 anni spinta sui binari dalla 32enne, in seguito alla caduta, ha rimediato un forte mal di testa e un livido sulla fronte dopo avere impattato contro le rotaie con il volto. Il video dell’accaduto, registrato dalle telecamere di sorveglianza della stazione, è stato ufficialmente diffuso dall’ufficio del procuratore distrettuale e, come scritto da “Fox News”, mostrare l’accusata mentre si alza dalla panchina sulla quale era seduta sino a pochi istanti prima per spingere sui binari la bimba, che era in piedi di fronte a lei.

Brianna Lace Workman, quindi, è stata accusata di tentata aggressione di primo grado, aggressione di terzo grado, interferenza con il trasporto pubblico, condotta disordinata di secondo grado e messa in pericolo di un’altra persona.

