Donna vittima di stalking chiusa in casa da anni/ “Minacce e violenze, ho paura!”

Una vittima di stalking – nome di fantasia Maria – ha subìto continuamente atti persecutori da parte di un uomo, che sosteneva di avere avuto una relazione sentimentale con lei e non ha dato tregua per lungo tempo né a lei, né alla sua famiglia. Oggi, dopo l’arresto del soggetto, Maria continua a vivere nella paura, perché la condanna a soli due anni non la fa stare tranquilla: potrà vivere normalmente ed evitare di passare le sue giornate chiusa in casa per via del terrore?

La vittima di stalking ha commentato ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e durante la quale è intervenuta: “Ho preferito chiudermi in casa per scongiurare la possibilità di avere qualsiasi contatto con la persona in questione. Lui stava sempre sul pianerottolo, nel cortile sotto casa. La polizia scortava me e la mia famiglia al lavoro o per analisi mediche. Dopo la prima causa ho cambiato abitazione, ma i miei genitori e mia sorella vivono ancora nella vecchia casa”. L’uomo, negli anni, ha adottato comportamenti di ogni natura nei confronti del nucleo familiare della donna.

DONNA VITTIMA DI STALKING: “MINACCE DI MORTE E NON SOLO”

La vittima di stalking, a “Storie Italiane”, ha raccontato cosa faceva l’uomo che la perseguitava: “Parlava, minacciava in continuazione, con il cellulare proiettava certi video… Mi rivolgeva minacce di diversi tipi: di morte, di violenza, di natura s*ssuale… Quando lui uscirà dal carcere, ricomincerà sicuramente come prima cosa a inveire contro la porta di casa mia e della mia famiglia. Una volta ha lanciato la varechina addosso a mia sorella, fortunatamente senza colpirla. Ha strattonato anche mia madre!”.

Giulia Abbate, avvocato della vittima di stalking, ha dichiarato che l’uomo “è sottoposto alla misura restrittiva del carcere. Noi con la signora e la sua famiglia abbiamo formalizzato un’ulteriore querela, per segnalare punto per punto tutti gli episodi, le vessazioni e le minacce a cui sono sottoposti i miei assistiti. La situazione era diventata insostenibile”.











