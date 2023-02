Donnamaria affronta Antonino al GF Vip/ “Antonella ti ha usato per farmi ingelosire”

GF Vip, Edoardo affronta Antonino: “Antonella ti ha usato per farmi ingelosire“

Faccia a faccia infuocato tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022. I due hanno più di un conto in sospeso e Alfonso Signorini ha deciso, nella puntata di questa sera, di metterli a confronto. Al centro dei loro attriti la figura di Antonella Fiordelisi, fidanzata di Edoardo ma al contempo grande amica di Antonino. Proprio l’hairstylist cerca di spiegare il motivo di questa reciproca antipatia con il volto di Forum: “Difficilmente mi dimentico le cose. Ho provato ad instaurare un rapporto con te, ma non è finita bene“.

I primi dissapori sono nati dalla nomination che Edoardo, tempo addietro, rivolse ad Antonino in quanto infastidito dal suo avvicinamento ad Antonella. Il loro astio è legato soprattutto alla figura della schermitrice, con Donnamaria che la attacca indirettamente: “Lei ti ha più volte usato per farmi innervosire ed ingelosire, e ti ha anche usato come merce di scambio: ‘Se tu vedi Micol, io vedo Antonino’“.

Antonino Spinalbese contro Edoardo Donnamaria: “Non possiamo arrivare a un punto“

Antonino Spinalbese conferma che non ci sarà mai un punto d’incontro tra i due, complice soprattutto il comportamento di Edoardo Donnamaria. “Se continui a prendermi in giro, non possiamo arrivare a un punto. Quando mi nominasti, cercai di capire il motivo, che era che ti dava fastidio il mio rapporto con Antonella“, confessa il concorrente al Grande Fratello Vip 2022. L’hairstylist in particolare è rimasto ancora scottato dalle parole di Edoardo sul suo ruolo di padre, riferito all’inizio della loro esperienza nel reality.

Donnamaria però ribatte: “Credi che io possa giudicare come sei come padre dopo 14 giorni che ti ho conosciuto?“. Il punto d’incontro tra i due è ben lontano, entrambi confermano che non hanno alcuna intenzione di rivedersi fuori dalla Casa e Donnamaria si augura che, stasera, il coinquilino possa essere eliminato al televoto.











