Edoardo attacca Antonella al GF Vip/ “Ha flirtato con Antonino mentre era con me!”

GF Vip, Edoardo contro Antonella dopo le confessioni ad Antonino

Al Grande Fratello Vip 2022 permangono le tensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Alcune questioni sono ancora irrisolte e sono nuovamente oggetto di scontro in puntata, complice soprattutto una conversazione privata della concorrente con Antonino Spinalbese. Nella chiacchierata Antonella si è sfogata sul fatto che Donnamaria, fuori dalla Casa, potrebbe rivedere l’ex Micol Incorvaia mentre a lei avrebbe imposto di non incontrare Antonino, seppur in amicizia.

“Lei dice che le ho chiesto di non parlare con Antonino, ma questa cosa non è vera” smentisce il volto di Forum in puntata. Inoltre si scaglia nuovamente contro la fidanzata, accusandola di porsi in atteggiamenti spesso ambigui: “Antonella ha atteggiamenti, quando siamo in buoni rapporti, in un certo modo, ma quando non siamo in buoni rapporti fa tutto il contrario. Se fossimo stati in buoni rapporti, non sarebbe andato a parlare con Antonino“.

Antonella Fiordelisi replica alle parole di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022: “Io con Antonino non ho più parlato perché a Edoardo infastidiva questa cosa. Lui mi ha detto: ‘Anche se ci sono stata con Micol, lei si è sempre comportata bene e continuerò a vederla fuori’. Io gli ho detto: ‘Facciamo un discorso maturo: tu ti vedrai con Micol, io mi vedrò con Antonino‘. È un uomo che mi vuole cambiare, ma che mi fa anche sentire sola“.

Interviene anche Alfonso Signorini, che chiede a Donnamaria perché Antonella non può vedere Antonino una volta fuori dalla Casa. Donnamaria, in riferimento ad alcuni precedenti in cui la Fiordelisi si era sensibilmente avvicinata a Spinalbese, spiega: “Non posso accettare che la mia ragazza esca con una persona con cui ha flirtato mentre era con me“. Antonella Fiordelisi però si sfoga apertamente contro di lui, attaccandolo: “Ma devo farmi mettere i piedi in testa?“. Le posizioni tra i due sembrano sempre più inconciliabili.

