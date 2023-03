Donnamaria e Tavassi: amicizia finita?/ La Fiordelisi: “Edoardo è rimasto male…”

Edoardo Donnamaria e Tavassi: amicizia al capolinea?

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sono stati l’uno la spalla dell’altro, ma ora, l’amicizia tra Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi potrebbe essere giunta ad un bivio. All’interno della casa, Donnamaria ha difeso sempre la sua amicizia con Tavassi, anche a costo di discutere pesantemente con la fidanzata Antonella Fiordelisi. Dopo la squalifica, Donnamaria ha seguito il Grande Fratello Vip dall’esterno e alcune affermazioni fatte dagli amici nei confronti della Fiordelisi lo hanno deluso al punto da aver tolto il seguit su Instagram anche a Micol e Clizia Incorvaia.

Tavassi, all’interno della casa, dopo aver saputo del segui tolto a Micol, si è lasciato andare ad alcune affermazione che non sono affatto piaciute a Donnamaria. “Diceva le peggio cose (su Antonella) e dopo gli va bene fare…”, ha detto Edoardo Tavassi convinto che Donnamaria stia continuando a stare con la Fiordelisi per motivi diversi dall’amore. A svelare la delusione di Donnamaria è stata proprio Antonella.

Edoardo Donnamaria deluso da Tavassi: parla Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Chi, oltre a parlare della storia d’amore che sta vivendo con Donnamaria ribadendo di stare benissimo con lui, ha parlato anche delle amicizie nate nella casa del Grande Fratello Vip. “Paolo Ciavarro è un amico di Edoardo, vero, sincero, che gli vuole tanto bene. Non ha mai rilasciato interviste negative nei nostri confronti, non ha mai parlato male della coppia. Ci sono persone che lo fanno di continuo. E noi no, non vogliamo avere amici che ci mancano rispetto in questo modo”, ha detto la Fiordelisi.

La Fiordelisi si è soffermata in modo particolare su Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: "Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che ora sta un po' esagerando ed Edoardo c'è un po' rimasto male, devo dire la verità. Edoardo [Donnamaria, ndr] vuole tanto bene a Tavassi e vedere che lui stanotte ha detto: "Perché ad Edoardo conviene stare con Antonella" non è stato carino, quindi devo iniziare a pensare che loro pensano solo al gioco, non all'amicizia o all'amore".













