DIRETTA GERMANIA ITALIA/ Video strteaming Rai 1: gli azzurri in testa al girone

La diretta di Germania Italia ci porta ovviamente a parlare della situazione di classifica nel girone della Nations League. Al momento l’Italia comanda con 5 punti, mentre la Germania si trova al terzo posto con 3: la nazionale tedesca deve ancora vincere la sua prima partita nel gruppo 3, e conferma di avere un rapporto non troppo edificante con la Nations League se è vero che il primo anno era retrocessa (2 punti in 4 partite) salvandosi solo per la riforma che ha aumentato il numero delle nazionali in Lega A, mentre nel secondo è arrivata alle spalle della Spagna, mancando la qualificazione alla Final Four.

Nel girone in questione a sparigliare le carte è stata l’Ungheria, grazie alla vittoria sull’Inghilterra ma anche il pareggio contro la stessa Germania: la nazionale guidata da Marco Rossi è seconda con 4 punti, anche se questa sera deve giocare in terra inglese e dunque potrebbe subire un ribaltone. La Germania tra l’altro ha tutte le possibilità di chiudere al primo posto: vincendo oggi scavalcherebbe l’Italia in vetta, agli azzurri poi resteranno il match in Ungheria e quello casalingo contro l’Inghilterra. La situazione comunque, a poche ore dalla diretta di Germania Italia, è assolutamente in divenire: vedremo allora cosa succederà quando si inizierà a giocare al Borussia Park di Monchengladbach… (agg. di Claudio Franceschini)

GERMANIA ITALIA: UNA CLASSICA IN NATIONS LEAGUE!

Germania Italia viene diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs: alle ore 20:45 di martedì 14 maggio il Borussia Park di Monchengladbach ospita la partita valida per la quarta giornata di Nations League 2022-2023. Dieci giorni dopo il pareggio di Bologna le due nazionali si ritrovano faccia a faccia, e nel mentre hanno già giocato altre due gare: come sappiamo il calendario della Nations League è stato particolarmente fitto in questo mese di giugno. Ad ogni modo l’Italia comanda il gruppo 3 della Lega A, grazie alla vittoria contro l’Ungheria; poi c’è stato il pareggio di Wolverhampton contro l’Inghilterra.

La Germania invece deve ancora vincere la sua prima partita: anche i tedeschi non hanno mai perso ma hanno ottenuto tre pareggi, beffardo quello contro i tre leoni arrivato con un rigore subito a due minuti dal 90’. La diretta di Germania Italia è un grande classico a prescindere da quale sia il contesto; vedremo allora cosa succederà a Monchengladbach e se gli azzurri faranno un passo decisivo verso la Final Four (aspettando le due ultime partite di settembre), intanto noi possiamo fare una rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni per il Borussia Park.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA

Volendo ipotizzare un 3-4-2-1 anche per la diretta Germania Italia, Hans-Dieter Flick potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultima partita: in porta ci sarà sempre Neuer, davanti a lui però potremmo vedere Klostermann e uno tra Sule e Tah per affiancare Kehrer che va verso la conferma. Per quanto riguarda gli esterni, Hofmann e Henrichs sembrano essere i due favoriti con il secondo che partirebbe da sinistra, lasciando spazio all’idolo di Monchengladbach che ha già segnato due gol in questa Nations League. In mezzo Gundogan dovrebbe tornare titolare con Kimmich a fianco; Thomas Muller e Leroy Sané i due possibili trequartisti, lasciando Havertz o Werner come prima punta.

Roberto Mancini ha perso anche Tonali, oltre a Florenzi: dunque a centrocampo dovremmo rivedere a tutti gli effetti Lorenzo Pellegrini, con Barella sull’altra mezzala e Cristante (o Locatelli) come perno centrale e ideale regista degli azzurri. Difesa con Acerbi e Alessandro Bastoni in mezzo, davanti a Gigio Donnarumma; sugli esterni ballottaggio Calabria-Di Lorenzo a destra e Spinazzola-Dimarco a sinistra. Per quanto riguarda l’attacco, Politano e Raspadori sono favoriti su Gnonto per fare gli esterni del tridente (ma naturalmente il giovane resta candidato a una maglia) mentre come centravanti potrebbe arrivare la conferma per Scamacca.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Germania Italia, la partita che si gioca per la Nations League. il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore pari a 1,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio viene regolato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,80 volte l’importo che avrete investito, infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della squadra ospite, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 4,50 volte la giocata effettuata.











