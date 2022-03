Donnarumma, papera clamorosa in Real-Psg/ Video, Gigio maldestro con i piedi

La partita di ieri fra Real Madrid e Paris Saint Germain, vinta dai madrileni con il risultato di tre a uno, e score che ha permesso alla compagine allenata da Carlo Ancelotti di accedere ai quarti di finale di Champions League, è stata pesantemente condizionata da Gigio Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana, dalla scorsa estate al Psg dopo una rottura dolorosa con il Milan, è stato protagonista in negativo con una papera sul gol del pareggio delle Merengues, il primo dei tre segnati da Benzema. Grazie al suo erroraccio sull’1 a 1, ha di fatto riaperto l’incontro e permesso poi alla squadra di casa di ribaltare la sfida e portarsi a casa il pass per la fase successiva della competizione.

Fino al pari, infatti, la compagine di Pochettino stava dominando l’incontro anche grazie alla rete di Mbappe, e nessuno sembrava presagire quanto sarebbe accaduto di a poco. Ma come è andata la papera di Donnarumma? Dopo un retropassaggio da parte di un difensore del Psg, l’ex giocatore del Milan si è attardato un po’ troppo con piedi, spazzando via in malo modo. Sulla sfera si è avventato l’attaccante madrileno Vinicius Junior, che ha poi rimesso in mezzo la sfera, su cui si diretto proprio Benzema che di prima ha battuto il portiere avversario al sessantunesimo minuto di gioco.

PAPERA DI DONNARUMMA: LA REAZIONE SUI SOCIAL DEI TIFOSI MILANISTI

Una rete che, come detto sopra, ha riaperto i giochi a meno di mezz’ora dal termine, condannando poi gli ospiti parigini. La papera di Donnarumma ha provocato una dura reazione dei tifosi del Psg e nel contempo quelli del Milan si sono riversati in massa su Twitter per “vendicarsi” dopo l’addio dell’estate 2021. C’è chi scrive su Twitter “Aveva ragione Maldini”, e ancora: “Non cresce, mi ha sempre dato l’idea dell’incompiuto”.

C’è poi chi fa il verso alla canzone de La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao, scrivendo “Con i piedi ciao ciao!”, e anche chi aggiunge: “Donnarumma ha avuto la capacità di fare la parata dell’anno e la papera dell’anno nella stessa partita”. Un ultimo utente chiosa: “Non smetteró mai di ringraziare Mino Raiola per la sua avarizia e per farci fare un bellissimo ed importantissimo Upgrade in porta!”.

