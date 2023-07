“Donne rischiano di cadere dalle scale di più rispetto all’uomo”/ Studio: “Colpa del multi-tasking”

Secondo uno studio americano pubblicato su Plos One, le donne, soprattutto quelle giovani, hanno maggiori possibilità di cadere delle scale, quasi il doppio. Di conseguenza, come scrive il sito di Repubblica, che cita il lavoro in questione, il gentil sesso dovrebbe stare più attento quando scende o sale le scale. Se si prendono in considerazione solamente le donne in giovane età, il rischio aumenta dell’80% rispetto all’uomo: come mai? Cerchiamo di scoprirlo assieme.

Biglietti ATM, aumento di 10 centesimi a gennaio 2024?/ La Lega insorge: “Inaccettabile”

I ricercatori hanno preso in considerazione 2.400 studenti universitari facendo salire loro una scala corta, di soli due gradini, ma anche una scala lunga da 17 gradini, e durante l’osservazione le studentesse hanno registrato un comportamento più rischioso rispetto agli uomini, come ad esempio non usare il corrimano, non guardare le scale mentre si scende, indossare sandali, infradito o tacchi alti, calzature che ovviamente possono provocare “incidenti”, ma anche parlare al telefono, usare un dispositivo elettronico, mettere le mani in tasca, portare in mano qualcosa o saltare i gradini. Lo studio è stato realizzato di preciso da HyeYoung Cho e Shirley Rietdyk della Purdue University, USA, che hanno appunto sottolineato la possibilità che una donna, mentre sale o scende le scale, tenda ad avere un comportamento più rischioso rispetto all’uomo.

Julian Assange, Usa rifiutano richiesta di fine azione penale di Australia/ "Rischiati danni a sicurezza"

DONNE RISCHIANO DI CADERE DALLE SCALE: “COMPORTAMENTO PIU’ RISCHIOSO DEGLI UOMINI…”

“Le giovani donne che abbiamo osservato – il commento dei ricercatori – hanno dimostrato un comportamento più rischioso rispetto ai giovani uomini. Gli studi futuri dovrebbero anche esaminare le differenze fisiologiche che possono portare a un maggiore rischio di lesioni, come differenze di forza o tempo di reazione”.

Negli Stati Uniti le donne registrano molte più lesioni da caduta dalle scale rispetto agli uomini, di conseguenza si è deciso di realizzare appunto questo studio, osservando il comportamento degli studenti per un intero semestre in un’università americana. La conclusione finale è che le donne sono spesso e volentieri multi-tasking, svolgendo più operazioni in contemporanea mentre scendono o salgono le scale, e ciò è pericoloso.

Incidenti oggi, auto fuori strada: 35enne morto a Rho/ Una vittima anche a Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA