Dora non è un nome che è sulla bocca di tutti. O meglio, è celebre ma solo per chi vive e si ciba di cronache rosa. Di fatti, Dora è legata all’immagine di Anna Lou Castoldi . La figlia di Asia Argento e di Morgan, che sarà in tv come ballerina nel programma di Rai Uno in partenza sabato 28 settembre, è fiera di mostrare a tutti la sua fidanzata ufficiale. Una rivelazione che è avvenuta con grande serenità e che dal pubblico è stata accolta con calore. La figlia d’arte, per la prima volta, ha raccontato di essere innamorata di una donna – nonostante la sua giovane età – nel salotto di Verissimo e alla “corte” di Silvia Toffanin.

Dora, per ora, resta nell’ombra anche se sui social appare molto spesso in compagnia della sua amata ma, purtroppo, preferisce vivere in sordina l’amore con la sua Anna Lou Castoldi. Al momento non sappiamo notizie di rilievo sulla giovane. Non conosciamo né l’età, ma supponiamo che sia coetanea della figlia d’arte, e non siamo a conoscenza neanche di cosa fa nella vita. Se frequenta l’università o se è in cerca di un lavoro. Sappiamo solo, invece, che il sentimento tra le due è vero e sincero.

Dora e il sentimento con la “sua” Anna Lou Castoldi

Nata e cresciuta a Roma, Anna Lou Castoldi ha sempre mostrato un interesse per la pittura, la musica, la scrittura e, ovviamente, la recitazione. Anna Lou, prima di debuttare su Netflix con la serie Baby ha cambiato molti lavori: dal consegnare pizze al dare lezioni d’inglese, passando per esperienze come cameriera e manovale. Ma oltre alla sua carriera e alle sue passioni, c’è un altro aspetto significativo nella vita di Anna Lou: la sua relazione con la fidanzata Dora

La Castoldi ha parlato apertamente della sua relazione con Dora, descrivendola come seria e profondamente radicata nel loro amore reciproco. “Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove”, ha raccontato. “Sono molto legata a Roma, mi sono sempre trovata bene e ci sono affezionata, ma altrove potremmo trovarci meglio”, confessa negli studi di Verissimo.

Dora e Anna Lou Castoldi: l’amore che lotta contro le indifferenze

Dicevamo, Dora compare spesso nelle foto che Anna Lou Castoldi pubblica sui suoi social e, per davvero, tra le due, l’amore procede a gonfie vele. C’è un sentimento giovane ma che è consapevole delle sfide che dovranno affrontare. Nell’intervista in cui Anna ha parlato di Dora ha rivelato che è consapevole dei problemi che le due donne dovranno affrontare ma è disposta a lasciare la sua Roma pur di vivere felice.

“Non so se è il Vaticano o altro, ma per la storia che abbiamo avuto dovremmo essere tra i popoli più evoluti sotto tutti i punti di vista. Invece, purtroppo, c’è tantissima ignoranza che porta all’odio”, continua. “Se stessimo meglio con noi stessi le cose cambierebbero. Ho riscontrato che molti pregiudizi vengono da repressioni personali” ha aggiunto ancora. “Quasi tutti gli omofobi accaniti che ho conosciuto sono gay repressi. È incredibile, no? Dovrebbero accettarsi, ma è più facile a dirsi che a farsi”, conclude.