Non poteva che essere istrionica, talentuosa e spigliata nell’attitudine; Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan. Con due genitori che hanno dedicato la vita all’arte, alla creatività, è cresciuta con valori che l’hanno costantemente ispirata nel suo percorso di vita generando stimoli sempre diversi ma sicuramente fondamentali per scandire i suoi sogni e ambizioni. Ma a prescindere dal suo essere ‘figlia d’arte’, chi è Anna Lou Castoldi?

Asia Argento ha un nuovo compagno dopo Michele Martignoni?/ “E’ arrivato il momento di…”

Nonostante la giovane età, tante sono le esperienze di vita e professionali date da Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan. Nel tempo si è dilettata come dj, ma non manca all’appello anche la passione per la recitazione come dimostrato dal ruolo di Aurora, a soli 19 anni, nella serie Baby. “Non voglio limitarmi, voglio fare più esperienze possibili, sentirmi libera di prendere la forma dell’acqua”, queste le parole della figlia di Asia Argento in un’intervista rilasciata per Repubblica. “Ci sono i lati positivi e negativi in tutti i lavori, mamma mi ha sempre lasciato tanta libertà, si fida di me. Qualsiasi scelta faccia sa che alla fine c’è sempre un ragionamento dietro”.

Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi nel cast/ Il rumor sulla figlia di Asia Argento e Morgan

Anna Lou Castoldi e i sogni con la fidanzata Dora: “Abbiamo tanti progetti…”

Le parole di Anna Lou Castoldi citate in precedenza fanno capo alle innumerevoli attività della figlia di Asia Argento che, prossimamente, si cimenterà anche nel ballo. Come riporta Vanity Fair, lei stessa ha infatti confermato che farà parte del cast di Ballando con le stelle 2024: “Non vedo l’ora!”. Ma a proposito della vita privata, cosa sappiamo su Dora ovvero la fidanzata di Anna Lou Castoldi.

Intervistata da Fanpage, Anna Lou Castoldi – figlia di Asia Argento e Morgan – si è aperta anche al tema sentimentale parlando appunto del rapporto con la fidanzata Dora. “Sono molto felice con la mia fidanzata Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese”. La giovane – come riporta Vanity Fair – ha poi aggiunto: “Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”.

Chi sono Fiore e Asia, figlie di Dario Argento/ “Il nostro rapporto? Sempre pronte a proteggerci…”