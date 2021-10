Dora Lagreca, ex fidanzata di Antonio Capasso/ “Non era geloso e neanche aggressivo”

Mattino 5, programma di Canale 5, ha intervistato l’ex fidanzata di Antonio Capasso, Alessia, il ragazzo sotto indagine per istigazione al suicidio a seguito della morte di Dora Lagreca, la giovane ragazza di Potenza deceduta dopo essersi gettata dal quarto piano di un piccolo condominio. Secondo gli amici vicini alla coppia, i due erano molto gelosi, ma stando all’ex ragazza di Capasso emerge un quadro differente: “Antonio ha vissuto un trauma quella sera quando è morta Dora”.

Diego Fusaro “Green pass? Meglio l'obbligo vaccinale”/ “Smart working nega i diritti”

Poi ha aggiunto: “Ci siamo lasciati nel 2019 in maniera molto tranquilla, non era geloso – ha specificato – era sensibile con un vissuto molto toccante e non ci siamo più sentiti ne frequentati”. E ancora: “Non era aggressivo ne eccessivamente geloso, sta passando un’immagine di lui totalmente sbagliata, non c’è scritto che abbia indotto la ragazza a gettarsi cose che stanno facendo passare gli altri non è una persona che l’ha spinta a buttarsi non c’entra nella morte di Dora”.

Dora Lagreca, nuovo audio choc “Antonio è ossessionato”/ “La madre non lo riconosce…”

DORA LAGRECA, IL MISTERO DEL CIONDOLO: “CHI CE L’HA?”

Mattino 5 aveva scoperto che Antonio Capasso negli scorsi giorni aveva acquistato un ciondolino che però non era destinato alla fidanzata, Dora Lagreca, ma che non erano nemmeno destinati alla sua ex Alessia, come si era precedentemente ipotizzato: “Alessia ha raccontato che quella sera alla festa di laurea (poche ore prima del decesso della giovane ndr) non c’era proprio – ha raccontato l’inviato di Mattino 5, Paolo Caprese – Antonio avrebbe ammiccato con un’altra ragazza accompagnata da un fidanzato durante la festa, ammiccamento che avrebbe fatto andare su tutte le furie Dora”.

Matteo Bassetti “A gennaio via mascherine e green pass”/ “Basta confondere la gente”

E ancora: “Alessia ha detto di non aver mai ricevuto alcun ciondolo quindi chi è questa nuova ragazza destinataria degli ammiccamenti?”. Federica Panicucci è intervenuta: “Sarebbe bene che chi ha questo ciondolino lo dicesse, non c’è niente di male ma è un elemento indicativo credo”. Subito dopo il giornalista ha fatto chiarezza sul ciondolo dopo un messaggio ricevuto proprio da Antonio Capasso: “Il ciondolo era appeso al braccialetto di Dora”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA