Dotan torna a Battiti Live/ Dal successo di “Numb” al nuovo singolo “Mercy”

Dotan è tra i protagonisti della nuova puntata di Battiti Live 2021, la kermesse musicale dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in prima serata su Italia 1. Un’estate all’insegna della grande musica italiana ed internazionale e tra i tormentoni non poteva mancare il nuovo singolo “Mercy” proposto sul palco dal il cantautore, polistrumentista e produttore discografico è israeliano naturalizzato olandese.

Dopo il grandissimo successo di “Numb”, infatti, Dotan ci riprova con il singolo “Mercy”. Classe 1986, Dotan Harpenau (questo il suo nome completo) è nato il 26 ottobre a Gerusalemme, ma sin dal primo anno di età si è trasferito ad Amsterdam in Olanda. La musica è entrata molto presto nella sua vita: una passione nata quasi per caso che non ha mai abbandonato. Nel 2009 ha siglato un contratto con la EMI e due anni dopo ha debuttato nel mercato discografico con il primo album dal titolo “Dream Parade”.

Dotan: il grande successo in Italia con Numb

Poco dopo per Dotan sono arrivati i primi successi con i singoli “This time”, “Fall” e “Home”. Nel nostro paese però la voce di Dotan ha conquistato tutti con il brano “Numb” pubblicato a maggio 2019. Un tale successo da spingere la casa discografica a pubblicare un EP omonimo con all’interno anche il singolo “No Words”. Il cantautore e produttore discografico recentemente ha parlato anche della sua vita privata confessando di essere omosessuale.

“Voglio parlare del mio essere gay e del mio fidanzato – ha detto il cantante sui social uscendo così allo scoperto. “E’ una parte importante di me. Per anni ho tentato di nascondere chi sono davvero perché temevo potesse inficiare la mia carriera o che potessi venir giudicato” – ha aggiunto il cantante che ha presentato anche il compagno sui social rivelando: “ho questo bellissimo uomo che chiamo il mio ragazzo intorno al mio braccio… L’amore è amore”. Che dire: w l’amore!

