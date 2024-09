Dove osano le aquile, film diretto da Brian G. Hutton: il grande cast

Il film Dove osano le aquile è in programmazione sabato 14 settembre, su Rete 4, alle ore 15:30. La pellicola, del 1968, vede come interpreti principali attori del calibro di Clint Eastwood, Richard Burton, Donald Houston, Mary Ure e Ingrid Pitt nel ruolo di Heidi.

Maria e l'amore, Rai 3/ Trama e cast della commedia romantica con Karin Viard, oggi 13 settembre 2024

Si tratta di un film drammatico di guerra, inglese, diretto dal regista Brian G. Hutton e questo è il suo film di maggior successo su un soggetto dello scrittore Alistair MacLean. Sempre sullo stesso tema girò I guerrieri (1970), ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, sempre con Clint Eastwood e altri giganti del cinema come Telly Savalas e Donald Sutherland.

Le musiche sono di Ron Goodwin, mentre la scenografia è curata da Peter Mullins.

La maledizione della prima luna, Italia 1/ Trama del 1° film dei Pirati dei Caraibi, oggi 13 settembre 2024

La trama del film Dove osano le aquile, con Clint Eastwood e Richard Burton

La vicenda di Dove osano le aquile si svolge durante il secondo conflitto mondiale: un commando anglo-americano di soldati paracadutisti, deve eseguire un ordine molto importante: liberare il generale USA Carnaby, che ha a sua volta il compito di invadere il territorio europeo.

Il generale, infatti, è stato rapito dai tedeschi e viene tenuto in ostaggio in un castello sui monti in Bavaria (chiamato “il castello delle aquile”).

Il gruppo di soldati paracadutisti approda quindi nei pressi di questo luogo, ma la situazione diviene drammatica sin dal principio, con la morte di due militari e la cattura di tutti da parte dei tedeschi.

Woman in Gold, Rete 4/ Trama e cast del film storico con Helen Mirren, oggi 13 settembre 2024

Per fortuna, il maggiore inglese Smith (Richard Burton), e il tenente USA Shaffer riescono a scappare e a entrare nel castello in cui è tenuto sotto ostaggio Carnaby, sfruttando la teleferica e grazie all’aiuto da Mary, una spia inglese.

Da qui la trama si infittisce ancora di più, poiché i due soldati riescono a raggiungere la sala del castello in cui viene interrogato Carnaby, e sono presenti due dei loro compagni catturati che, a sorpresa, si rivelano essere degli agenti del controspionaggio di matrice tedesca.

Dopo una serie di peripezie e di strategie psicologiche, si scopre che in realtà Carnaby non ha in programma nessuno piano di invasione europeo, ma che l’obiettivo è smascherare quali sono le spie inglesi e tedesche.

Il film termina con il commando che riesce a liberarsi e raggiungere l’aeroporto, dove il generale Turner viene smascherato come leader del gruppo spionistico, e decide di lanciarsi dall’aereo piuttosto di affrontare la corte militare e subire un affronto decisivo.