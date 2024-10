Filippo Macchi, medaglia d’argento nel fioretto maschile nella gara individuale e in quella a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, racconta a L’Ora Solare: “In quel momento ero molto deluso. Come ho scritto su Instagram nel post, c’è una frase che mi ha accompagnato in questo viaggio ovvero ‘Il sogno di ogni bambino è l’obiettivo di ogni atleta’. Ogni bambino sogna di partecipare alle Olimpiadi e nel momento in cui realizzi il fatto di partecipare, hai l’obiettivo di ambire al massimo anche se non sempre ci sono riuscito. Non raggiungere quell’obiettivo per così poco, fa male. In quel momento vedevo tutto nero perché ho visto il lavoro di una vita sfumare e diventare solo un argento”.

Dopo la delusione, Macchi è tornato in pedana e ha vinto un altro argento a squadre: “Quando sono tornato a casa, mamma e papà erano felici, come si poteva non esserlo da tifosi?” racconta. I genitori, a L’Ora Solare, mandano un messaggio al figlio: “Siamo molto orgogliosi di te e di quello che hai fatto, sportivamente e umanamente” raccontano.

Filippo Macchi: “Sogno le Olimpiadi con la mia fidanzata Giulia Amore”

Se Filippo Macchi fa scherma, lo deve al nonno Carlo, fondatore del Gruppo Sportivo Navacchio, dove si insegna scherma. “Io prima ho fatto karate per un anno e mezzo, poi scherma, poi calcio e scherma e poi solo scherma, e quando giocavo a calcio nonno è venuto a vedere una partita e alla fine mi ha detto ‘Prima o poi ti riprendo (a fare scherma, ndr)’. E così è stato, mi ha ripreso”. Per lo schermitore, anche un commento sulla fidanzata Giulia Amore, sua compagna e collega: “Lei è del 2003, ha due anni in meno di me. È stata medaglia di bronzo agli Europei del 2023 e il nostro sogno comune sarebbe quello di partecipare alle Olimpiadi insieme”. A sorpresa, a L’Ora Solare, arriva proprio Giulia Amore, tra l’emozione generale.