DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI PARIGI 2024 STREAMING: SIPARIO SUI GIOCHI (OGGI 11 AGOSTO)

Eccoci a un momento che porta con sé sempre una certa tristezza, cioè la diretta cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024, che si svolgerà presso lo Stade de France di Saint Denis e se vogliamo questa è una notizia, a confronto con la cerimonia d’apertura che era stata lungo la Senna, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici fuori dallo stadio. Sedici giorni più tardi, a partire dalle ore 21.00 di questa sera, domenica 11 agosto, calerà invece il sipario sui Giochi della XXXIII Olimpiade, con tutti i riti che tradizionalmente caratterizzano la diretta della cerimonia di chiusura.

Ad esempio, ci sarà il passaggio della bandiera olimpica dal sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, alla prima cittadina di Los Angeles, Karen Bass, dal momento che fra quattro anni la prossima edizione dei Giochi Olimpici si svolgerà appunto nella metropoli della California, che organizzerà le Olimpiadi per la terza volta dopo il 1932 e il 1984, raggiungendo così Londra e proprio Parigi come città con più edizioni dei Giochi Olimpici ospitate. Ecco perché ci sarà spazio anche per gli Stati Uniti nel corso della diretta cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI 2024 PARIGI IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che la diretta tv della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024 Parigi sarà trasmessa in chiaro da Rai Due, oltre che naturalmente da Eurosport, canale però riservato agli abbonati. Questo significa che pure i servizi di diretta streaming video saranno doppi, per tutti tramite sito o app di Rai Play e invece su abbonamento per quanto riguarda Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI PARIGI 2024: LO SPETTACOLO E LO SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA

La diretta cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024 sarà inevitabilmente sotto gli occhi del mondo intero anche a causa delle forti polemiche scatenate sedici giorni fa dalla cerimonia di apertura: il direttore artistico è di nuovo Thomas Jolly, staremo a vedere che cosa avrà pensato per l’evento di stasera, che egli stesso ha definito “uno show visuale, molto coreografico e molto acrobatico”, con il tema della scomparsa dei Giochi Olimpici e “qualcuno che li ritrova”.

Speriamo inoltre che ci sia il giusto spazio per gli atleti, che sono stati sacrificati sedici giorni fa. Staremo anche a sentire quale sarà il bilancio di Thomas Bach, presidente del CIO che dovrebbe essere all’ultima volta come numero 1 del Comitato Olimpico ai Giochi, prima della definitiva parola fine, che come sempre sarà affidata simbolicamente allo spegnimento della fiamma olimpica. Questo in linea di massima sarà il programma della diretta cerimonia di chiusura Olimpiadi Parigi 2024, magari con un pensiero a Milano Cortina 2026, perché in realtà la fiamma si riaccenderà da noi fra un anno e mezzo, anche se naturalmente nella versione dei Giochi invernali.