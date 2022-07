Downburst, paura in Italia/ Video: violento temporale con grandine e vento a Bari

Nel pomeriggio di sabato 30 luglio, Bari è stata colpita da un violento temporale: non solamente un’ondata di maltempo, però. Si tratta di downburst, ovvero un qualcosa che somiglia più ad una tempesta tropicale che ad un temporale estivo di quelli a cui siamo abituati in Italia. Sul web, sono tantissimi i video pubblicati che mostrano la città sotto la pioggia e a violente grandinate. I meteorologi definiscono come downburst questo fenomeno che si concentra in un periodo di tempo limitato e che si scaglia violentemente sulle città. A Bari, infatti, il tutto è durato circa 20 minuti.

Nonostante il tempo limitato, il temporale ha causato numerosi disagi in città. Le violenti piogge e grandine e le forti raffiche di vento hanno infatti creato danni non da poco ad alcuni locali, soprattutto a quelli con dehors. Nella città pugliese si sono registrati inoltre allagamenti, come mostrano anche i tanti video pubblicati online da vari utenti, spaventati dalla violenza della tempesta.

Bari colpita da downburst

Nel primo pomeriggio di sabato 30 luglio, una prima ondata di maltempo ha compito la provincia di Bari. Forti temporali sono stati registrati innanzitutto ad Acquaviva delle fonti e Cassano, ma non si sono limitati soltanto lì. Il maltempo si è infatti spostato sul capoluogo, spaventando la popolazione. Intorno alle 19.30, come spiega Il Giornale, il temporale si è scagliato su Bari, tanto da indurre la polizia a lanciare un allarme per raccomandare ai cittadini di non uscire di casa e per allertare chi si trovasse per strada a non imboccare i sottopassi a causa del rischio di allagamento.

In centro, come mostrano i video, sono stati spazzati via tavolini e sedie dei locali a causa del fortissimo vento. Allo stesso modo anche numerosi cassonetti sono stati spinti via verso la strada, fortunatamente non arrecando danno alle auto. Alcuni quartieri hanno dovuto fare i conti con blackout e interruzione dell’energia elettrica. Sul lungomare un lampione è stato sradicato mentre in diversi quartieri i rami degli alberi strappati via hanno invaso la strada. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa dei tanti danni apportati dal downburst.

Un violento downburst ha colpito Bari nel tardo pomeriggio di oggi. pic.twitter.com/27OZddWYrR — Marco M.M. (@MMmarco0) July 30, 2022













