Drillionaire vince Radio Zeta Future Hits Live 2023/ Il riconoscimento all’artista italiano esordiente

Drillionaire è il vincitore di Radio Zeta Future Hits Live 2023: il riconoscimento

Nella giornata di ieri, mercoledì 30 agosto, si sono tenuti i Radio Zeta Future Hits Live 2023, che si è tenuto presso l’Arena di Verona. Il Festival, presentato da Jody Cecchetto, Camilla Ghini e Paola Di Benedetto, ha visto esibirsi gli artisti più amati della generazione z, con le loro hit più popolari.

Tra i numerosi artisti, solo uno ha vinto il premio finale: Drillionaire. Il premio Radio Zeta Future Hits Live 2023 – FIMI è stato consegnato al produttore cinematografico che ha ricevuto il riconoscimento come l’artista italiano esordiente più in alto in classifica GFK, nel periodo compreso tra il 26 agosto 2022 e il 25 agosto 2023. Bon ton realizzato con Blanco, Lazza e Sfera Ebbasta è la hit più amata dell’artista.

🏆 #Drillionaire è il vincitore del Premio Radio Zeta Future Hits Live 2023 – #FIMI, che va all’artista italiano esordiente entrato più alto in classifica nel periodo compreso tra il 26 agosto 2022 e il 25 agosto 2023 🎉@FIMI_IT#radiozetaFHL23 pic.twitter.com/6csOt2dQEZ — Radio Zeta (@RadioZetaOf) August 30, 2023

Radio Zeta Future Hits Live 2023: scaletta di tutti gli artisti

Numerosi sono stati gli artisti ad esibirsi ieri, 30 agosto, all’evento musicale. Sul palco dell’Arena di Verona saliranno tanti apprezzati nomi. Ecco la scaletta dell’evento: Alfa, Anna, Ariete, Ava, Bresh, Capo Plaza, Coco, Ernia, Fulminacci, Gazzelle, Geolier, Gué, Irama, Jain, Luchè, Merk & Kremont, Mr. Rain, Sangiovanni, Rhove, Rkomi, Rosa Chemical, Tananai, Tedua, Tony Effe, Drillionaire, Angelina Mango.

Sul palco torneranno anche i The Kolors con il brano Italodisco, in quanto vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate 2023. “Abbiamo vinto”, ha scritto la band tra le storie di Instagram festeggiando l’importante traguardo raggiunto con la hit, in assoluto, più amata dell’estate.











