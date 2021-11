Drupi/ “Cugini di Campagna vs Maneskin? Chissenefrega, preferisco andare a pesca”

Drupi è intervenuto in qualità di ospite nel corso della puntata di Unomattina in famiglia andata in onda su Rai Uno nella mattinata di oggi, sabato 13 novembre 2021, nel corso della quale ha proposto un medley di tutti i suoi successi più grandi e più apprezzati dal pubblico. Poi, dopo essersi seduto al tavolo dei conduttori accanto a Serena Autieri (non senza qualche problema con lo sgabello, che Tiberio Timperi ha provveduto più volte a sistemare), il cantante ha svelato in anticipo quale sarà il suo regalo di Natale per tutti i suoi fan: “Siccome tutti gli anni io e mia moglie non sappiamo come fare per dire loro grazie, questa volta abbiamo fatto un video in cui cantiamo ‘White Christmas’ con i bambini e lo diffonderemo in maniera assolutamente gratuita”.

Intanto, però, Drupi ha confermato, senza fornire troppi dettagli, di essere in fase di lavorazione di un nuovo album, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Intanto, per ingannare l’attesa, ai suoi fan ha voluto appunto regalare questo contributo, per contribuire a portare un po’ di atmosfera natalizia nei loro cuori e fare percepire nitidamente tutta la sua gratitudine nei loro confronti.

DRUPI: “POLEMICA CUGINI DI CAMPAGNA-MANESKIN? NON ME NE FREGA DAVVERO NULLA”

Successivamente, nel corso di “Unomattina in Famiglia”, a Drupi è stato domandato di esprimere una sua personale opinione circa la querelle tra i Cugini di Campagna e i Maneskin, con i primi che hanno di recente accusato i secondi di averli copiati nel modo di vestire in occasione dell’esibizione al live dei Rolling Stones a Las Vegas.

Un argomento che l’artista ha dribblato con stile e con una battuta di spirito: “Mi piace tantissimo andare a pescare, prendo pesci meravigliosi… No, scherzi a parte, di questa roba qua non me ne frega davvero nulla. Io guardo alla sostanza: per esempio, da ragazzino vedevo i Beatles che avevano vestiti stranissimi, ma in loro c’era tanta polpa. Qua, in questo caso, non ho ancora avuto modo di seguire bene tutto…”.

