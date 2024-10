La storia della musica italiana entra con piacevole prepotenza nello studio de La Volta Buona: oggi ospiti Drupi e sua moglie Dorina che, con Caterina Balivo, hanno raccontato diversi aneddoti e retroscena riferiti alla sua carriera. Il cantautore è partito dagli esordi più lontani, quando alternava la passione per il palcoscenico all’attività da idraulico. Nel 1973 la grande occasione sul palco del Festival di Sanremo grazie alla grande e compianta Mia Martini.

“Partecipai per la prima volta a Sanremo nel 1973 grazie a Mia Martini; per l’ennesima volta avevo smesso di cantare ed ero tornato a fare l’idraulico”. Inizia così Drupi, per poi spiegare nel dettaglio quel retroscena sulla partecipazione al Festival di Sanremo. “Un amico che aveva scritto la canzone mi disse: ‘Tu che canti bene il blues, mi fai il provino che lo faccio ascoltare a Mia Martini?’. Lei lo ascolta e ama subito questa canzone; poi, siccome tutti noi abbiamo un angelo che ci guarda, stranamente Mimì 15 giorni prima di Sanremo decide di non volerci andare, non mi ha mai spiegato il perchè; mi ha sempre detto che era per motivi suoi ma non mi disse nulla. A questo punto decisero di mandare me; io con la mentalità da idraulico pensai addirittura di presentarmi sul palco con una chiave inglese…”.

Drupi a La Volta Buona: “Con Mina ho forse perso un’occasione…”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Drupi ha spiegato come proprio grazie a quell’esperienza abbia conosciuto proprio sua moglie Dorina in qualità di corista. “A Sanremo decisi di portare un coro e fra tutti quelli che avevo cercato trovai Dorina e sua sorella, però arrivammo ultimi”. A questo punto proprio la moglie del cantautore, aggiunge: “E’ vero che ci mandano via prima della finale? Sì, allora chi non accedeva a quel punto veniva mandato direttamente a casa”.

Nel salotto di Caterina Balivo c’è spazio anche su un altro retroscena artistico di Drupi, ovvero il mancato duetto con Mina. “Una volta ho perso un’occasione incredibile; potevo fare un duetto con Mina ma forse sono stato poco diplomatico. Dissi qualcosa che non ricordo, che non andava bene. Era appena uscito l’album con Celentano e credo di aver detto, ovviamente in buona fede, al figlio Massimiliano: ‘Però da loro due mi aspettavo qualcosa in più’”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista a La Volta Buona, anche Dorina – moglie di Drupi – ha avuto modo di raccontarsi ponendo l’accento sulla bellezza della loro storia d’amore. “Come abbiamo creato il nostro legame artistico e umano? Grazie all’amore e alla musica. Non ci sono mai stati dubbi, forse agli inizi io ero più innamorata, però piano piano…”. Il cantautore ha invece aggiunto: “Diciamo che ero un po’ distratto, ti ritrovi travolto dal successo, a viaggiare in giro per il mondo; sei giusto un attimo perso… Per fortuna lei mi ha aspettato, è stata molto saggia. Con questa sua forza si è creato qualcosa di grande e indissolubile”.