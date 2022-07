Drusilla Gucci frena sul matrimonio con Francesco Chiofalo/ “Passo impegnativo…”

Drusilla Gucci sposa Francesco Chiofalo? Lei frena e…

Drusilla Gucci ha ricevuto la proposta di matrimonio da Francesco Chiofalo. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è fidanzata con Chiofalo dallo scorso anno. I due sono apparsi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia ufficializzando la relazione. Un rapporto contrassegnato da alti e bassi tanto che in occasione della partecipazione di Chiofalo alla Pupa e il Secchione tra i due ci fu uno scontro particolarmente acceso. Drusilla decise di interrompere la relazione salvo poi tornare sui suoi passi. La ragazza ha rilasciato un’intervista al Settimanale Confidenze e ha frenato per il momento sul matrimonio. Chiofalo aveva fatto la proposta in diretta a Pomeriggio Cinque e quel momento aveva emozionato i fan.

Drusilla Gucci ha confidato: “Mi ha chiesto di sposarlo in diretta a Pomeriggio Cinque e mi ha fatto piacere. Vedremo. I miei vogliono solo che sia felice. Il matrimonio è un passo impegnativo, io ho fatto tutto in ritardo nella vita. Non ho l’ansia delle nozze. Per ora preferisco concentrarmi su quello che sto facendo”. Drusilla Gucci ha conosciuto Francesco Chiofalo in occasione dell’inaugurazione di un albergo. All’inizio però la diffidenza ha preso il sopravvento: “Ero perplessa, mi sembrava non c’entrasse niente con me. In amore poi avevo sofferto e non volvo rischiare. Fisicamente però mi intrigava ed era simpatico”, ha raccontato.

Drusilla Gucci è stata presa di mira sui social. Alcuni utenti l’hanno accusata di essere troppo magra ma Drusilla è intervenuta per mettere un punto a questa questione che la sta affliggendo da tempo. Sulle storie Instagram, Drusilla ha chiarito di avere dei problemi alla tiroide che comportano delle disfunzioni a livello di peso. La ragazza ha dichiarato: “Ragazzi oggi voglio parlare di un problema serio che detesto, ma che penso riguardi molte ragazze come me che hanno la mia costituzione. È il body shaming che io odio. Trovo ridicolo ed orrendo che nell’era moderna che poi in realtà siamo in un Medioevo moderno si giudichi una persona per un numerino su una bilancia e non per i contenuti che può avere, filosofici, politici… no per il numerino. Devo sentire frasi della serie: “Ma mangiali ogni tanto due spaghetti! Come sei magra. Ma mangia!”.

Drusilla si è infastidita per il poco tatto dimostrato dalle altre persone e ha chiesto rispetto per le persone che come lei sono vittime di body shaming: “Ma io dico, ma non vi è mai passato per la mente che forse se una ragazza è così magra è perché ha dei problemi fisici? Per esempio io soffro di tiroide quindi non ingrasserò mai e tante altre ragazze come me hanno questo problema quindi prima di dire mangiate due spaghetti provate a curare il vostro analfabetismo funzionale”.











