Drusilla Gucci ultimatum a Francesco Chiofalo “Non farò più l’amore con te”/ Cos’è successo?

Drusilla Gucci e il suo fidanzato “in prova” Francesco Chiofalo: le tensioni sono iniziate durante La Pupa e il Secchione

È ufficiale: l’amore tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo d’ora in avanti sarà solo puro e casto, a dirlo è la ragazza stessa durante un’intervista per il settimanale Di Più. Lui, assiduo frequentatore di programmi televisivi dal lontano 2017 quando debuttò come “lenticchio” a Temptation Island con la ex Selvaggia Roma, lei invece più riservata, di famiglia nobile, si è fatta conoscere all’Isola dei Famosi 2021 come una ragazza decisamente particolare e atipica. Nessuno avrebbe creduto che tra i due, caratterialmente agli antipodi, potesse nascere una storia d’amore e invece, proprio dopo la partecipazione all’Isola di lei, tra loro è nata una relazione.

Come tutti i rapporti di coppia però a volte si litiga, ed è proprio questo che ha portato alla decisione di Drusilla Gucci di avere con Francesco Chiofalo un rapporto puro e casto. Tutto sembrerebbe essere iniziato con la partecipazione di lui all’ultima edizione di La Pupa e il Secchione Show. In particolare ad infastidire Drusilla erano stati degli sguardi e attenzioni tra il pupone e la pornostar Malena La Pugliese. Se inizialmente Drusilla lo aveva piantato in asso poi, con l’intervento di Barbara d’Urso, e dopo che Chiofalo le aveva chiesto scusa inginocchiandosi e baciandole i piedi, aveva deciso di perdonarlo. Da allora però Francesco Chiofalo sembrerebbe essere un “fidanzato in prova”.

La decisione di Drusilla Gucci su Francesco Chiofalo: “Non mi basta il rapporto fisico, ci vuole anche la testa…”

Con una lunga intervista al settimanale Di più, Drusilla Gucci ha quindi rivelato la sua ultima decisione: quella di non avere più rapporti sessuali con il compagno Francesco Chiofalo. Per spiegare la motivazione ha presentato una lunga lettera, indirizzata proprio al suo Francesco dove spiega la sua proposta, un vero e proprio ultimatum: finché Chiofalo non si impegnerà nel rapporto e a essere meno superficiale, tra loro non ci sarà nessun contatto fisico!

Ecco che cosa ha scritto la 28enne: “Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basti più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa”. Continua poi, riprendendo l’esperienza di lui come pupone: “Mi avevi promesso di leggere un po’, d’informarti a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi”. Conclude infine: “Credo sia meglio mettere un freno ai nostri rapporti fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo. Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma d’intimità, quella spirituale. E spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo”. Ed è proprio quello che sembra Francesco stia facendo, i due infatti sono in vacanza nella bellissima Ostuni dove lui, ieri sera, ha portato la sua Drusilla in un breve viaggio in Apecar tra le vie della città bianca.

