DTM Misano 2019, Andrea Dovizioso/ Streaming video tv: risultato e classifica gara-2

Appuntamento anche oggi con il DTM Misano 2019 che ha in programma gara-2, sempre con partenza alle ore 13.30 come già ieri, in occasione della prima gara sul circuito di Misano Adriatico, trasferta italiana per il prestigioso campionato tedesco per vetture turismo. Misano è d’altronde una delle numerose tappe fuori dalla Germania del Campionato DTM, che per il suo valore è di fatto una sorta di vero campionato d’Europa turismo. In gara troviamo anche Andrea Dovizioso, il che accende l’interesse di molti appassionati italiani. Dovizioso naturalmente sarà al volante di una Audi, marchio che fa parte dello stesso gruppo tedesco che è proprietario anche della Ducati e che ha logicamente favorito la partecipazione di Andrea Dovizioso al DTM Misano 2019. Dovizioso ancora in gara in Italia dopo il Mugello di una settimana fa in MotoGp, anche se naturalmente questa volta per il Dovi l’obiettivo sarà soprattutto di fare bella figura: ieri è stato quattordicesimo, vediamo se oggi sarà possibile per lui scalare qualche posizione. Il programma di domenica 9 giugno è quello che abbiamo già sperimentato ieri: la partenza di gara-2 è in programma alle ore 13.30 e la corsa si svilupperà sulla distanza di 55 minuti più un giro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL DTM MISANO 2019

Dobbiamo segnalare a tutti gli appassionati che il DTM Misano 2019 non sarà visibile né in diretta tv né in diretta streaming video su canali oppure piattaforme ufficiali in italiano. Di conseguenza, gli aggiornamenti più significativi sull’andamento di gara-1 con Andrea Dovizioso saranno forniti sul sito Internet ufficiale del Campionato DTM, all’indirizzo https://www.dtm.com/en, oppure sui vari profili ufficiali sui social network, in particolare su Twitter, dove il DTM fornisce una cronaca dettagliata.

ANDREA DOVIZIOSO, DTM MISANO 2019: IL CONTESTO DOPO GARA-2

In attesa della gara-2 del DTM Misano 2019, dobbiamo naturalmente rendere omaggio a Marco Wittmann, il pilota BMW due volte campione DTM e autore del miglior tempo nelle prove libere del venerdì, che però ieri mattina non era riuscito a prendere parte alle qualifiche a causa di problemi tecnici ed è quindi stato costretto a partire dal fondo dello schieramento nella prima gara. Poco male per lui: grande rimonta e vittoria memorabile. Con il senno di poi, un bene per tutti: Wittmann si è regalato una vittoria da ricordare e anche lo spettacolo ci ha guadagnato. La Audi comunque ha operato molto bene, piazzando due piloti sul podio: secondo Rene Rast, che era scattato dalla pole position, terzo gradino del podio invece per Loic Duval. Quattordicesimo posto invece per Andrea Dovizioso, che era scattato dalla quindicesima casella e sotto la bandiera a scacchi è riuscito a guadagnare una posizione.



