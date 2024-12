Due fratelli, diretto da Jean-Jacques Annaud

Domenica 29 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 15:20, la pellicola d’avventura prodotta in Francia nel 2004 e intitolata Due fratelli. Il film è diretto dal noto cineasta francese Jean-Jacques Annaud, conosciuto per avere girato diversi progetti di fama internazionale, come Il nome della rosa e Sette anni in Tibet e capace di uno sguardo speciale per la natura selvaggia come con L’orso.

La colonna sonora del film Due fratelli è stata, invece, realizzata dal compositore inglese Stephen Warbeck, celebre per avere firmato le musiche di lungometraggi campioni d’incasso, tra cui Shakespeare in Love e Il mandolino del capitano Corelli, e dal compositore statunitense John Williams, che ha lavorato alla parte musicale di film entrati nella storia cinematografica quali Schindler’s List – La lista di Schindler, E.T. l’extraterrestre e Sette anni di Tibet.

Da noi... A Ruota Libera domenica 29 dicembre 2024, interviste e ospiti/ Pieraccioni, Malgioglio e non solo!

Il personaggio del cacciatore Aidan McRory è interpretato dall’attore di origini australiane Guy Pearce, diventato famoso per la sua partecipazione a pellicole quali Montecristo, Il discorso del re e Iron Man 3.

Nel cast anche un giovanissimo Freddie Highmore, che in seguito raggiungerà la fama internazionale grazie al ruolo del dottore Shaun Murphy nella serie tv di successo The Good Doctor, e l’attrice di origini francesi Philippine Leroy-Beaulieu, recentemente salita alla ribalta grazie al personaggio di Sylvie Grateau nella serie televisiva Netflix Emily In Paris.

Tina, Donatella, Gianni Versace, chi sono fratelli di Santo Versace/ "Li seguii come un padre e poi..."

La trama del film Due fratelli: le disavventure di due bellissimi tigrotti

Due Fratelli racconta le vicende di Sangha e Kumal, due splendidi esemplari di cuccioli di tigre che vivono in una zona abbandonata della giungla cambogiana nei pressi di un antico tempio.

I due trascorrono le loro giornate in piena libertà e serenità protetti dai loro genitori: il Grande Tigre e la Tigressa.

La loro tranquillità, purtroppo, ha ben presto fine poiché la zona diventa meta di avidi saccheggiatori pronti a tutto pur di mettere le mani sui tesori presenti in questi luoghi e rivenderli in Europa, dove si è sviluppata una sorta di febbre irrefrenabile per gli oggetti esotici.

Alessandro Gassmann chi è? "Sono un uomo insicuro"/ "A teatro prendo i tranquillanti perchè ho paura del..."

Tra gli uomini giunti sul posto vi è anche il cacciatore Aidan McRory (Guy Pearce), che riuscirà a catturare i due tigrotti vendendo il timido Sangha ad uno spietato principe, mentre l’avventuroso Kumal viene dato ad un circo itinerante.

I due fratelli, così, rimarranno separati per molti anni e, quando finalmente riusciranno a incontrarsi di nuovo, non saranno in grado di avvicinarsi. Costretti a combattere, paradossalmente sarà proprio McRory, pentito per quanto aveva fatto, a farli ricongiungere e a riportarli dalla loro famiglia.