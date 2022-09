Due gemelli, padri diversi/ Test del DNA conferma: “Succede una volta su un milione”

Due gemelli, padri diversi: la storia arriva dal Brasile e potrebbe sembrare frutto della mente di qualche regista, ma invece è la verità. È accaduto ad una ragazza di 19 anni, che ha partorito due gemelli per poi accorgersi, dopo qualche tempo, che i due non avevano lo stesso padre. La mamma si è infatti accorta che i due gemelli sono figli di due padri diversi, notando delle differenze fisiche tra i due. L’episodio è avvenuto a Mineiros, nel sud-ovest di Goiás, in Brasile, come riportato dai media locali.

La giovane si è accorta che i bambini sono molto simili tra loro, ma crescendo stavano sviluppando delle differenze estetiche che hanno fatto sorgere in lei alcuni dubbi. Così la donna ha deciso di richiedere il test del DNA all’uomo che pensava fosse il padre, il suo compagno, fino a scoprire che non era il padre di entrambi i gemelli. Così la giovane si è ricordata di aver avuto un rapporto occasionale con un altro ragazzo, e ha chiesto all’uomo di fare un test del DNA.

Cos’è la superfecondazione eteropaternale

Ai media brasiliani, la giovane ha raccontato: “Mi sono ricordata di aver fatto sesso con un altro uomo e l’ho chiamato per fare il test, che è risultato positivo”. Così la mamma ha scoperto che i suoi due gemelli hanno padri diversi. Il dottor Túlio Franco, il ginecologo che l’ha seguita per tutta la gravidanza, ha spiegato che l’accaduto sul piano medico è possibile e non si tratta di fantascienza. Parliamo di superfecondazione eteropaternale, che si verifica quando la madre rilascia ovuli multipli e quando ha rapporti con due uomini nello stesso periodo.

“Succede ad una persona su un milione” ha spiegato il medico. Al mondo sono noti solamente 20 casi. La superfecondazione eteropaterna avviene quando un secondo “uovo” rilasciato durante il ciclo mestruale viene fecondato dagli spermatozoi di un uomo. A “Globo”, il medico della donna, Tulio Jorge Franco ha dichiarato: “I bambini condividono il materiale genetico della madre, ma crescono in placente diverse”. Si tratta di una situazione rarissima che conta pochissimi casi al mondo. I bambini, che ora hanno 16 mesi, stanno bene e vengono cresciuti con lo stesso amore di sempre dal compagno della donna, nonostante solamente uno sia suo figlio.











