Due per mille ai partiti: classifica 2023/ Pd primo, M5s rompe tabù finanziamenti e intasca 1,8 milioni

Nato contro i partiti e i finanziamenti pubblici ai soggetti politici, il Movimento 5 Stelle è in realtà tra quelli che ha ricevuto più soldi dai contribuenti. Dopo aver dato battaglia alla “casta” dei partiti, i grillini intascano 1,8 milioni di euro. Il primo classificato è il Partito democratico, con 8,1 milioni di euro. A seguire Fratelli d’Italia con 4,8 milioni di euro. Questi sono i partiti sul podio nella lista dei soggetti politici più scelti dai contribuenti come destinatari del due per mille, quella voce che si può destinare ad un partito quando si fa la dichiarazione dei redditi. Questi i dati pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi alle dichiarazioni dei redditi 2023.

Sondaggi politici 2024/ Secondo stop Meloni sotto 29%: Pd fa peggio al 19%. M5s ‘doppia’ la Lega, FI al 7,4%

Nel complesso, i contribuenti italiani che hanno optato per dare il due per mille dell’Irpef ai partiti politici sono stati 1,74 milioni, il 4,2% del totale di 41,5 milioni di contribuenti. Non molti, eppure la somma destinata è considerevole: 24 milioni di euro, il 20% in più di quanto destinato invece l’anno prima. Infatti, i contribuenti che hanno scelto di finanziare i partiti sono saliti da 1,43 milioni a 1,74 milioni. A scegliere il Pd sono stati circa 531mila contribuenti, quindi il 30,45% del totale. A scegliere FdI, il partito di Giorgia Meloni, sono stati 347mila contribuenti, il 19,9%. A scegliere M5s sono stati 174mila contribuenti, il 10%.

TEATRI FRA POTERE E BUSINESS/ Dopo il blitz di Sangiuliano con De Fusco ora tocca a Milano?

CLASSIFICA FINANZIAMENTI AI PARTITI: FORZA ITALIA “CENERENTOLA”

Al quarto posto c’è la Lega, scelta da 91mila contribuenti italiani che hanno destinato al Carroccio 1,1 milioni di euro. A seguire Europa Verde-Verdi, con 869mila euro arrivati da circa 80mila contribuenti. Invece, a Sinistra Italiana vanno 816mila euro grazie a 72mila scelte. Come evidenziato da Libero, tenendo conto invece degli importi del due per mille, quindi della somma che va ai partiti, calcolata in proporzione alla base imponibile dei contribuenti, il podio non cambia. I più benestanti hanno scelto il Pd, poi Fratelli d’Italia e M5s. Ma al quarto posto si trova Italia Viva, scelto da 57mila contribuenti che hanno conferito 1,13 milioni, a seguire Lega e Azione. Il partito di Matteo Renzi batte di poco quello guidato da Matteo Salvini: 1,1 milioni di euro contro il milione di euro del partito di Carlo Calenda.

Schlein propone di riconoscere Stato della Palestina/ Frattura con i riformisti del Pd: "Non siamo d'accordo"

La Cenerentola della classifica per quanto riguarda i “big” è Forza Italia, che si ferma a 618mila euro, davanti ad Articolo 1 che invece ha ricevuto 519mila euro. Ma in realtà ci sono anche Sudtiroler Volkspartei, a cui vanno 375mila euro, Radicali Italiani con 348mila euro, 246mila euro a Possibile e 204mila a Sud Chiama Nord. A chiudere la classifica per il numero di scelte e per il totale del due per mille ricevuto, Italia al Centro scelto da 1.338 contribuenti per poco più di 13mila euro, poi 19.700 euro a Coraggio Italia, scelto da poco più di 2.100 contribuenti, e Udc, scelta da 2.216 contribuenti per 32.164 euro.

Partiti politici

Scelte valide

% scelte sul numero contribuenti

% sul totale scelte

Totale 2‰ spettante Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 39.560 0,10% 2,27% 519.700 Azione 39.349 0,09% 2,26% 1.039.313 Centro Democratico 9.118 0,02% 0,52% 114.696 Coraggio Italia 2.170 0,01% 0,12% 19.700 Democrazia Solidale – DemoS 3.242 0,01% 0,19% 42.762 Europa Verde-Verdi 80.188 0,19% 4,60% 869.008 Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 347.978 0,84% 19,94% 4.807.551 Italia al Centro 1.338 0,00% 0,08% 13.090 Italia dei Valori 3.553 0,01% 0,20% 46.940 Italia Viva 57.573 0,14% 3,30% 1.135.044 Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 38.300 0,09% 2,19% 439.151 Lega per Salvini Premier 91.716 0,22% 5,26% 1.106.828 Movimento Associativo Italiani all’Estero – MAIE 5.178 0,01% 0,30% 51.238 Movimento Cinque Stelle 174.487 0,42% 10,00% 1.853.949 Movimento politico Forza Italia 34.689 0,08% 1,99% 618.377 Noi con l’Italia 6.926 0,02% 0,40% 74.127 Partito Autonomista Trentino Tirolese 4.489 0,01% 0,26% 45.439 Partito Democratico 531.336 1,28% 30,45% 8.118.192 Partito Socialista Italiano 16.873 0,04% 0,97% 178.422 Più Europa 54.393 0,13% 3,12% 717.111 Possibile 23.634 0,06% 1,35% 246.874 Radicali Italiani 23.650 0,06% 1,36% 348.490 Sinistra Italiana 72.123 0,17% 4,13% 816.244 Stella Alpina 4.665 0,01% 0,27% 44.444 Sud chiama Nord 38.638 0,09% 2,21% 204.532 Sudtiroler Volkspartei 19.194 0,05% 1,10% 375.565 UDC – Unione di centro 2.216 0,01% 0,13% 32.164 Unione Sudamericana Emigrati Italiani 12.911 0,03% 0,74% 114.773 Union Valdotaine 5.426 0,01% 0,31% 64.444 TOTALE 1.744.913 4,20% 100,00% 24.058.168 Per memoria: Totale contribuenti (1) 41.497.318

© RIPRODUZIONE RISERVATA