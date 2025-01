Duetti Sanremo 2025: chi canterà con chi? Omaggio a Pino Daniele, Nicolò Fabi e Topo Gigio

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2025 che vedrà al timone il ritorno di Carlo Conti dopo ‘l’era Amadeus’ e già quasi tutto è stato spoilerato, dai 30 cantanti in gara a chi saranno i co-conduttori e le co-conduttrici che affiancheranno il conduttore toscano alla conduzione della Kermesse ed adesso stanno uscendo anche le prime indiscrezioni sui duetti Sanremo 2025: quali cantanti accompagneranno i cantanti in gara nella serata cover che andrà in onda il 14 febbraio. Stando alle indiscrezioni di AdnKronos e Davide Maggio è possibile già delineare l’elenco di tutti i duetti.

Innanzitutto quasi tutti i Big in gara al Festival di Sanremo 2025 non hanno approfittato di una grande novità di questa edizione: la possibilità di duettare tra di loro. Al momento solo Noemi e Tony Effe, entrambi in gara, hanno deciso di duettare insieme sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano. Per quanto riguarda gli altri duetti di Sanremo 2025 nella serata cover dalle indiscrezioni si scopre che Rocco Hunt renderà omaggio a Pino Daniele a dieci dalla scomparsa esibendosi con un altro figlio di Napoli, Clementino. E per rimanere in tema della citta partenopea Massimo Ranieri dovrebbe salire sul palco insieme ai Neri per caso, mentre i The Kolors con Sal Da Vinci. E poi ancora Rkomi salirà sul palco dell’Ariston con uno dei migliori cantautori del panorama attuale: Niccolò Fabi, particolare invece la scelta di Lucio Corsi di esibirsi con Topo Gigio.

Stando ai rumor e le indiscrezioni su duetti Sanremo 2025 Clara porterà sul palco dell’Ariston i tre ragazzi de Il Volo Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, Brunori Sas duetterà con Riccardo Sinigallia ed Antonio Di Martino (orfano di Colpasce). E poi ancora Simone Cristicchi con Amara mentre Willie Peyote con Ditonellapiaga e Federico Zampaglione (cantautore che non ha bisogno di presentazioni ex dei Timoria), Bresh con Cristiano De Andrè. Arista internazionale per Gaia che rende omaggio alle sue origini brasiliane con Toquino. E poi infine per Shablo feat Guè, Joshua e Tormento arriva Jake La Furia.

Discorso a parte per Fedez, il rapper Federico Lucia ha già dato il via alla prima polemiche scegliendo per la serata duetti Sanremo 2025 di esibirsi con Marco Masini sulle note della controversa Bella Stronza che pare sia dedicata alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Dopo i rumors il cantautore toscano ha confermato di essere stato contattato da Fedez ma di dover ancora decidere se duettare con lui perché prima deve piacergli la versione proposta dal rapper.