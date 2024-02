DUETTO BNKR44 E PINO D’ANGIÒ, COVER MA QUALE IDEA/ L’Italo Disco fa ballare l’Ariston

Più che un “governo punk”, canzone con cui i Bnkr44 sono in gara al Festival di Sanremo 2024, è funk quello portato insieme a Pino D’Angiò per la quarta serata delle cover. Il gruppo ha voluto portare un vero e proprio cult dell’Italo Disco, riscoperta di recente anche dalla Gen Z che l’ha fatta diventare virale sui social e sulle piattaforme digitali. La scelta di portare all’Ariston una canzone leggendaria, che ha attraversato una generazione, si è rivelata convincente. Per l’occasione i Bnkr44 hanno stravolto il loro look, mentre Pino D’Angiò si è scatenato anche ballando sul palco, tra gli applausi del pubblico. “Una leggenda, è un maestro di vita”, le parole che il gruppo gli ha dedicato al termine dell’esibizione. (agg. di Silvana Palazzo)

Nella serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2024, il palco dell’Ariston ospita i BNKR44 insieme al celebre cantautore napoletano Pino D’Angiò. Il gruppo empolese è riuscito a coinvolgere l’autore di “Ma quale Idea” per una reinterpretazione contemporanea della celebre canzone. Il duetto Bnkr44 e Pino D’Angiò sembra nato per regalare un grande show, che descrivono come “un’opera d’arte vivente”. L’ambizione del gruppo empolese di puntare in alto si traduce con la scelta di reinterpretare un classico intramontabile e a cui il pubblico è molto legato.

“Siamo entusiasti di portare una pietra miliare di un artista incredibile. ‘Ma quale idea’ è una hit per tutte le generazioni. Pino è uno di noi, pieno di vita ed energie; e poi, come noi toscani, ha uno humor spigoloso e tagliente“, hanno dichiarato i BNKR44 in vista della puntata dedicata alle cover e ai duetti. Come se la caveranno all’Ariston?

Il duetto Bnkr44 e Pino D’Angiò segna il ritorno del cantautore napoletano al Festival di Sanremo aggiunge un tocco di emozione e nostalgia all’atmosfera già carica di aspettative. Le sue parole sulla preparazione e la determinazione dei BNKR44 rivelano un’interessante alchimia coi giovani cantanti toscani.

“I BNKR44 sono preparati, capaci, fortissimi e determinati, e in più sono artisti. Cosa rara! Mi piacciono molto. Tornare a Sanremo è sempre un’emozione. Ma chiedete all’Ariston che effetto gli fa rivedere me“, ha detto D’Angiò alla vigilia della serata cover e duetti al Festival di Sanremo. Il cantautore napoletano ha raggiunto la massima fama negli anni ottanta, proprio grazie a brani come “Ma quale idea”, canzone che lo ha consacrato anche in Spagna, dove è rimasto al vertice della hit parade per quattordici settimane nel 1981.











