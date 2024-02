DUETTO CLARA CON IVANA SPAGNA, COVER IL CERCHIO DELLA VITA/ Web in delirio: “Tornati bimbi” (Sanremo 2024)

“Il cerchio della vita”, celebre colonna sonora de Il Re Leone, è il brano che Clara ha deciso di portare come cover sul palco di Sanremo 2024. La canta proprio insieme alla sua interprete Ivana Spagna, emozionando il pubblico con una versione lenta e sontuosa, con archi predominanti.

Il web va letteralmente in delirio per la performance e soprattutto per la canzone, che richiama il grande successo Disney. Tra i commenti si legge: “Non avete deluso le mie aspettative grazie mille Clara e Ivana per avermi fatto ritornare bambina”; “La bimba che é in me sta piangendo fiumi per questa canzone”; “Grazie Clara e Ivana per averci fatto tornare bambini”. C’è anche chi si complimenta con la giovane artista: “Ragazzi Clara l’ho rivalutata tantissimo, bravissima!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Clara, duetto con Ivana Spagna a Sanremo 2024: all’Ariston con la cover del Cerchio della vita

Clara si esibirà con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino nella serata dedicata ai duetti e alle cover a Sanremo 2024. In programma c’è la reinterpretazione de “Il cerchio della vita”, una canzone che ci riporta indietro nel tempo e ci fa rivivere la magia del celebre cartone Disney “Il Re Leone”. Clara e Ivana Spagna si apprestano a fondere le proprie voci nella rielaborazione di questo brano iconico.

“Mi sono sempre detta che, secondo me, ogni volta che condividi la musica con gli altri, in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata, e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre”, ha dichiarato Clara alla vigilia della kermesse. Il duetto con Ivana Spagna rappresenta un nuovo traguardo per la giovane artista, offrendole anche la possibilità di emergere come protagonista in questa serata speciale.

Sanremo 2024, nel duetto di Clara e Ivana Spagna si torna a respirare la magia del Re Leone

Ivana Spagna, in passato, ha raccontato l’emozione legata a ‘Il Cerchio della vita’: “Un giorno mi chiamano dalla Walt Disney e dissi ‘non ci penso nemmeno a cantare italiano’. Avevo paura che fosse diverso, ma quando ho capito che davo la voce a un cartone animato, è cambiato tutto. Ho sognato io e ho fatto sognare tante persone, perché i sogni sono quelli che ci tengono in vita, quel che c’è dentro di noi resta vivo”.

Clara si propone di reinterpretare al meglio questa cover, avvalendosi della voce originale di Ivana Spagna, con l’obiettivo di conquistare sia il pubblico adulto che quello più giovane. Ad arricchire ulteriormente l’esibizione, come anticipato, sarà il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino.











