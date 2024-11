Classe 1999 e coetaneo di Clara Soccini, Jacopo Neri vive a Milano ed è – da almeno un paio di anni – il fidanzato della cantante e attrice. Una delle cose più evidenti del loro rapporto è che i due hanno molti interessi in comune. A partire, ad esempio, dalla loro passione per i viaggi, che i due condividono a pieno amando spesso vivere insieme esperienze di questo tipo. A inizio novembre, infatti, il ragazzo e Clara hanno pubblicato alcuni bellissimi scatti di loro due, insieme, a Londra. Mentre a gennaio, nonostante i riflettori fossero ancora spenti sul compagno, il ragazzo avrebbe accompagnato la cantante nella sua esperienza mondana più importante. La cantante ha raccontato per la prima volta alcune curiosità sul rapporto con il suo compagno soltanto dopo il Festival di Sanremo, anche se i due sarebbero stati una coppia già dal novembre del 2022.

Clara chi è la cantante/ Debutto, esperienza più bella fuori dal set e il suo rapporto con la scuola

Il motivo per cui molte notizie sul loro fidanzamento non sono state rivelate prima di quest’anno è innanzitutto la volontà della cantante di mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata. Durante l’intervista da Silvia Toffanin però, nel febbraio del 2024, l’artista ha voluto ufficializzare la loro unione raccontando, in breve, alcuni dettagli delle sue pregresse esperienze in amore. L’interprete di Crazy J in Mare Fuori 4 ha spiegato di aver vissuto diverse storie d’amore in passato, ma che una in particolare – fra queste – l’avrebbe segnata più di tutte. Poi è arrivato lui, spiega la cantante di Nero Gotico, e “ho iniziato a essere felice”.

Jacopo Neri, chi è il fidanzato di Clara Soccini/ Lei: "Da quando l'ho conosciuto sono felice e poi..."

Jacopo Neri chi è, dimentica il tag di Clara ma i 2 sono sempre insieme

Clara ha detto di aver iniziato a sbocciare da quando la sua conoscenza con Jacopo Neri ha avuto inizio. La sua felicità deriva dal fatto che i due si sono incontrati in un momento molto difficile per la vita della cantante di Freak. Ma, come ha raccontato lei stessa in un’altra intervista, rilasciata a marzo a Radio DEEJAY, grazie alla sua vicinanza sarebbe riuscita a divenire quella che è adesso e ad uscire dal suo periodo di crisi.

Da quel che si può evincere facilmente, dalle immagini finora pubblicate sul suo profilo Instagram, il compagno di Clara avrebbe dimenticato, in queste settimane, di taggare la cantante in un loro ultimo scatto romantico. E la cantante, di tutta risposta, avrebbe sottolineato – tra i commenti al post – tale mancanza. Nel commento in questione, allo scatto del 17 ottobre scorso, invitando a il ragazzo a taggarla. Al di là, però, di questa distanza virtuale, e di quest’aneddoto che avrebbe divertito anche i loro amici, i due pare che trascorrano gran parte del loro tempo libero stando uno accanto all’altra e coltivando, con piacere, i loro hobby preferiti. Fra questi ultimi, le attività preferite del ragazzo sono: la palestra, navigare in mare aperto, praticare flybording e giocare ai videogiochi.

Jacopo Neri, il fidanzato di Clara Soccini conosciuto in un "momento difficile"/ "Oggi lo ringrazio perché.."