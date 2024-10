Da qualche tempo a questa parte l’attrice e cantante Clara Soccini è felicemente innamorata del fidanzato Jacopo Neri. Classe 1999, lontano dal mondo dello spettacolo, è rimasto nel dietro le quinte malgrado l’exploit di Clara. Di lui infatti non si hanno moltissime informazioni, se non quelle diffuse dalla stessa cantante in alcune interviste, quando lo ha ringraziato per il supporto che le ha dato nei momenti più duri. Jacopo c’è sempre stato per lei, l’ha vista sbocciare e l’ha spronata e incoraggiata a inseguire i suoi sogni.

Jacopo Neri, il fidanzato di Clara Soccini conosciuto in un "momento difficile"/ "Oggi lo ringrazio perché.."

Sulla loro storia d’amore, Clara ha preferito mantenere un po’ di privacy; quel che sappiamo però è che i due avrebbero iniziato a frequentarsi sul finire del 2022. Oggi tra Clara e Jacopo proseguirebbe tutto per il meglio, anche se il condizionale è d’obbligo dato che la cantante non è solita a mettere in piazza la sua vita privata. In una delle sue ultime apparizioni a Verissimo, tuttavia, aveva speso parole al miele per il fidanzato, confermando la relazione in corso con Jacopo.

Jacopo Neri, chi è il fidanzato di Clara Soccini/ La cantante: "Mi ha vista sbocciare ed essere felice"

Clara Soccini spende parole al miele per il fidanzato: “Quando l’ho conosciuto, mi sentivo felice”

“Ho avuto alcune storie pure da giovanissima, tra relazioni serie e meno serie. Ed una di queste storie mi ha segnata molto”, aveva confidato Clara a Silvia Toffanin. “In questo momento mi sento innamorata e felicissima, c’è un ragazzo nella mia vita di nome Jacopo, l’ho conosciuta proprio mentre stavo sbocciando e mi sentivo felice”.

Jacopo Neri, stando a quanto appreso, abiterebbe a Milano e il prossimo novembre dovrebbe festeggiare i primi due anni d’amore assieme alla sua Clara. Su di lui non circolano molte altre informazioni, dal momento che ha mantenuto le distanze dai riflettori, anche quando la Soccini ha raggiunto il successo.

Icy Subzero, ha una fidanzata?/ Sarah Leandri è la ragazza misteriosa delle foto sui social?