Duetto gIANMARIA e Manuel Agnelli cover Quello che non c’è/ Partner tosto e.. (Sanremo 2023)

Dopo il grande successo a Sanremo Giovani e dopo aver rotto il ghiaccio con il palco dell’Ariston, Gianmaria è chiamato a sostenere l’attesissima “prova” cover al Festival di Sanremo 2023. Il giovane cantante è pronto ad affrontare questa nuova sfida con Manuel Agnelli al suo fianco. Insieme si esibiranno sulle note di Quello che non c’è, una cover degli Afterhours, il cui omonimo album compirà ventuno anni tra poche settimane. “Sanremo è ora la ciliegina sulla torta di un anno intenso di lavoro e un’occasione unica per far conoscere la mia musica. Forse sarei comunque arrivato a fare un disco e un tour, ma senza la stessa esposizione e attenzione che ora riceverò da parte del pubblico”, ha detto il ventenne vicentino alla vigilia della kermesse, mostrando un entusiasmo che potrebbe essere la sua arma vincente.

Dunque c’è grande curiosità di vederlo all’opera nella serata delle cover, insieme a Manuel Agnelli, una personalità forte che secondo qualcuno rischia però di oscurarlo. Come se la caverà la strana coppia sul palco dell’Ariston?

GIANMARIA E MANUEL AGNELLI AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: ALL’ARISTON CON UNA CANZONE POTENTE PER LA SERATA COVER

Il coraggio di certo non manca a Gianmaria, resta da capire se avrà la personalità necessaria per il duetto con Manuel Agnelli. Un’accoppiata intrigante, come tutte le altre in gara del resto, dove le differenze generazionali e di stile diventano un elemento di assoluta attrazione. Resta da capire perché Gianmaria abbia deciso di scegliere proprio questo brano. Per molti i motivi sono gli stessi che, vent’anni fa, spinsero Manuel Agnelli a lavorare su questo brano e quindi su un album ancora più completo e ricco di sfumature.

“Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi”, spiegò all’epoca la voce degli Afterhours. Adesso la palla passa a Gianmaria, che dovrà imprimere il suo stile, evitando il rischio di farsi oscurare dal suo partner artistico.

