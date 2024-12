Mimì ha vinto X Factor 2024: ecco perchè ha conquistato il pubblico sin da subito

Ora possiamo dirlo con certezza, Mimì Caruso ha vinto X Factor 2024. Che dire, una vittoria annunciata sin dall’inizio? Risposta affermativa: dalle audizioni Manuel Agnelli ci aveva visto lungo, correndo sul palco commosso per abbracciarla. La sua voce è un dono del cielo, per non parlare della sua personalità così pura, a tratti ingenua ma simpatica e sveglia allo stesso tempo. Mimì di X Factor 2024 è stata capace di conquistare i cuori di tutti, sia all’interno del talent che fuori. Il pubblico la adora e non ha mai smesso di osannarla anche nei momenti di difficoltà.

Ma perchè Mimì meritava di vincere? Cosa della sua personalità ha conquistato i fan fino ad eleggerla come la favorita per quattro settimane consecutive? Ci sono tre motivi principali per cui la bravissima cantante di Manuel Agnelli è stata la preferita fino all’ultimo. Primo fra tutti, il timbro. Un elemento oggettivo che non si può ignorare. Ebbene sì, perchè qui non stiamo parlando della “solita voce”, ma di una ragazza con una capacità di modulare le sue corde vocali in modo quasi alieno. Nelle sue canzoni c’è sempre stato tutto, dall’emozione all’elemento più struggente fino alla forza e all’energia quasi arrabbiata di chi è consapevole di quello che sta cantando.

Mimì si è meritata di vincere X Factor 2024, un’edizione con tanti talenti che poi sono diventati amici e supporter della cantante in ogni momento della gara. Il secondo motivo per cui Mimì è così amata dal pubblico è la sua spontaneità. La giovane è genuina, seria, con la voglia di impegnarsi per superare ogni difficoltà. Mimì ha sempre portato un sorriso sul palco di Sky Uno fino alla finale, momento nel quale ha avuto la possibilità di ringraziare il pubblico con il suo solito “Grazie raga“, dal sapore milanese.

Ma veniamo all’ultimo motivo per cui Mimì è subito entrata nel cuore di tante persone, la versatilità. Sin dall’inizio del programma, la cantante ha saputo interpretare qualsiasi pezzo con grande maestria. Certo, alcuni brani non le si addicevano così tanto, ma il lavoro di Manuel Agnelli è sempre stato volto alla sua crescita, più che alla vincita. E quello che un vero coach dovrebbe fare è proprio questo, porre attenzione all’evoluzione di un artista, senza giocare sporco per condurlo alla vittoria. “Ci ho provato per sei volte e ce l’ho fatta“, ha detto il frontman degli Afterhours dopo la vittoria di Mimì. E noi facciamo i complimenti sia a lei che al suo giudice, per averci regalato attimi di innocenza, purezza e grinta pura a X Factor 2024.