Duetto Shari con Salmo, cover Hai scelto il diavolo in me/ Medley di Zucchero (Sanremo 2023)

SHARI, “HAI SCELTO IL DIAVOLO IN ME” DI ZUCCHERO NELLA SERATA COVER: AL FESTIVAL DI SANREMO UN MEDLEY IN COPPIA CON SALMO

Tutto pronto o quasi al teatro Ariston di Sanremo per la serata dedicata ai duetti e alle cover. Questa sera, venerdì 10 febbraio, il Festival di Sanremo 2023 si accende con gli omaggi alle grandi canzoni e agli artisti che hanno scritto la storia musicale del bel paese. Per quanto riguarda la giovanissima Shari, cresce l’attesa di vederla all’opera assieme al rapper olbiese Salmo. Così pare esserci anche musica, oltre al gossip, nella coppia formata da Shari e Salmo. Un chiacchiericcio, quello relativo al presunto flirt, che potrebbe essere un’arma doppio taglio per la cantante. Resta da capire se il duetto con Salmo le gioverà in termini di consensi o se invece la farà sprofondare in classifica.

Difficile fare previsioni, ma di sicuro la scelta musicale di Shari è interessante in vista della puntata cover. La ragazza e il rapper, infatti, si esibiranno in un medley di successi di Zucchero, intitolato Hai scelto il diavolo in me. Ci sarà da divertirsi, quindi, all’Ariston, dove la ventunenne di Monfalcone vuole dimostrare di essere all’altezza della situazione. “Ho tirato un sospiro di sollievo quando sono stata scelta per Sanremo. È la migliore vetrina per far sentire la mia musica…”, ha detto in una intervista alla vigilia della kermesse.

SHARI INSIEME A SALMO AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: GRANDE ATTESA AL TEATRO ARISTON PER IL DUETTO

Manca poco al duetto con Salmo e a prescindere dalle voci di gossip, c’è grande curiosità di capire se la coppia riuscirà a bucare lo schermo e a fare breccia nel cuore del pubblico. Shari, nonostante la giovane età, è comunque a suo agio nei palcoscenici televisivi, essendosi già messa alla prova di fronte al grande pubblico. Ora nei suoi pensieri c’è solo il Festival di Sanremo 2023 e nella fattispecie la puntata dedicata alle cover, dove guarda caso duetterà con colui che le è stato più vicino in quest’ultimo periodo.

Sul presunto flirt con Salmo, però, Shari non ha voluto proprio esprimersi: “Salmo? Posso dire che certe notizie me le faccio scivolare addosso. Non devono importarmi, sennò mi farebbero impazzire. Cerco di essere indifferente, come quando mi insultano sui social… A volte mi criticano per come parlo, per la voce bassa un po’ maschile, però me ne dicono di tutti i colori. Ma io non rispondo, passo oltre”, le sue parole riportate da Rolling Stones.











