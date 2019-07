Dugongo, cucciola abbraccia uomo che l’ha salvata/ Video, Thailandia se ne innamora

Un dugongo ha fatto innamorare la Thailandia. Un cucciolo di femmina è stato salvato dai biologi marini quando aveva solo cinque mesi. E una foto è diventata subito virale: è uno scatto del salvataggio, in cui il dugongo sembra abbracciare il ricercatore. Il piccolo mammifero acquatico è diventato una star nel paese, dove gli hanno già dato un nome. Il dugongo è stato chiamato “Marium”, che nella lingua locale significa “signora del male”. Biologi marini e veterinari thailandesi si stanno prendendo cura di Marium, che per qualche motivo non ancora chiaro si è separata dalla madre perdendosi nell’oceano. È stata avvistata nei pressi di una spiaggia dell’isola di Ko Yoda mentre vagava senza meta lontano dai suoi simili. Quindi gli esperti dell’università di Chulalongkorn e del centro Kongkiat Kittiwatanawong hanno cominciato a prendersi cura di lei. Il dugongo viene dunque alimentato fino a 15 volte al giorno.

DUGONGO, CUCCIOLA ABBRACCIA UOMO CHE L’HA SALVATA

I volontari nutrono il grosso cucciolo di dugongo con erba marina e bottiglie piene di latte. Proprio i video sulla nutrizione di Marium stanno facendo il giro del web, rendendola una vera e propria webstar. Ora a ogni sessione di alimentazione ci sono persone che si avvicinano alla spiaggia per guardarlo e scattare una foto, ma questo è un comportamento che potrebbe peggiorare la situazione. La piccola si è “innamorata” dei soccorritori, infatti li segue quando sono in canoa. Per la biologa Kantarika Chansue il comportamento è legato alla perdita della madre. Il dugongo sta dunque cercando il contatto con oggetti che potrebbero ricordargliela, come le canoe. La speranza dei ricercatori è che Marium possa “staccarsi” al termine dello svezzamento, cioè ai 18 mesi di età. Per ora gira nei pressi dell’isola, sotto il monitoraggio degli esperti. I dugonghi comunque restano solitamente vicino alla madre fino agli 8 anni, quindi il percorso di recupero di Marium è lungo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA