Duo Rokashkovs, chi sono i ginnasti di Tu si Que Vales/ Dai circhi alla televisione

Chi è il duo Duo Rokashkovs?

Il Duo Rokashkovs si gioca il tutto per tutto nella finale di Tu si Que Vales 2021, il programma di successo condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il duo di ginnasti è tra i concorrenti arrivati alla fase finale del talent show grazie al voto della giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Olga Rokashkova e Sergey Rokashkov saranno i vincitori? La coppia di artisti circensi provenienti dalla Russia hanno tutte le carte in regole per poter vincere il programma campione d’ascolti del sabato sera complice una performance che ha saputo tenere giuria e pubblico con gli occhi all’insù.

Olga Rokashkova e Sergey Rokashkov, questi i loro veri nomi, sono due artisti di fama mondiale. In pochi lo sanno, ma il duo si è esibito in occasione dei più grandi grandi circhi e Festival a livello mondiale come il Festival International Du Cirque du Val d’Oise, il Festival International Du Cirque de Monte-Carlo, il Festival Mondial du Cirque de Demain di Paris , Roncalli’s Apollo Varietè, Circus Conelli, Teatro Circo Price, Cirque Adrenaline, Circus Krone e tanti e altri.

Duo Rokashkovs, i circensi saranno i trionfatori di Tu si Que Vales 2021?

Dai palcoscenici di mezzo mondo a Tu si Que Vales 2021. Il Duo Rokashkov, la coppia di artisti circensi formato da Olga Rokashkova e Sergey Rokashkov, è pronto a giocarsi la finale del popolare programma del sabato sera di Canale 5. La loro esibizione ha conquisto tutti: giuria e pubblico a parere unanime li hanno spediti alla finalissima grazie a quattro si dei giudici e il 95% delle preferenze della giuria popolare. La coppia si è esibita sulle note di un tango davvero originale fatto di particolari movenze rese ancora più complicate dalla presenza di un trapezio.

La loro esibizione è stata particolarmente apprezzato da Rudy Zerbi che ha commentato con parole davvero piccanti! Il duo Rokashkov sono due artisti circensi uniti anche nella vita privata. Proprio per questo la coppia sul palco ha mostrato una sintonia e complicità senza eguali durante il numero di ginnastica artistica, danza e acrobatica promosso a pieni voti!



