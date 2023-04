Duran Duran, come sta Andy Taylor?/ John Taylor: “Ha iniziato una nuova terapia”

Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran: la commovente lettera nel giorno della reunion

Gli appassionati di musica e non solo, qualche mese fa hanno provato gioia e tristezza allo stesso tempo nell’assistere ad un evento con protagonista la celebre band dei Duran Duran. In occasione del loro ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, il gruppo ha celebrato la reunion e il grande traguardo ma con un momento toccante riferito ad uno dei pilastri, Andy Taylor. Quest’ultimo si era riaggregato ai Duran Duran dopo la separazione del 2006, ma a quell’evento fu presente solo mediante una lettera, letta dal suo compagno d’avventura Simone Le Bon.

Claudio Cecchetto: "Non penso più a Max Pezzali"/ "Grande artista, ma come persona…"

Nella lettera scritta in occasione dell’ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Game, Andy Taylor ha gioito per il traguardo e al contempo rattristato il mondo della musica svelando il motivo della sua assenza. Il chitarrista spiegò di essere alle prese da ormai quattro anni con una diagnosi di cancro alla prostata, già al quarto stadio. Le condizioni di salute, spiegava, erano dunque precarie e non era in grado di raggiungere la California per festeggiare con il resto della band.

Camila Cabello e Shawn Mendes stanno di nuovo insieme?/ Bacio galeotto al Coachella…

John Taylor conforta sulle condizioni di Andy Taylor: “Parlo con lui, non ha perso la speranza!”

A cinque mesi dalla triste confessione di Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, sono finalmente arrivati nuovi aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute. A veicolarli è stato il suo storico collega e amico John Taylor intervenuto nel programma Good Morning Britain. “Andy sta bene, Simon Le Bon è stato con lui per una settimana e hanno registrato un sacco di canzoni. Io parlo con Andy e non ha perso la speranza…“. Questo il toccante contributo offerto dal bassista dei Duran Duran – riportato dal Corriere della Sera – che sottolinea come il suo caro amico lotti con speranza e forza contro il terribile cancro che lo ha colpito.

Federico Salvatore, morto 63enne cantante napoletano/ 2 anni fa l'emorragia cerebrale

“Gli è stato presentato un nuovo trattamento e sta per iniziare una nuova terapia“, spiega John Taylor in riferimento alle novità cliniche del suo amico e collega Andy Taylor. Il chitarrista dei Duran Duran, nella lettera di mesi prima, spiegava come fosse consapevole dell’incurabilità del suo male. In ogni caso, pare stia comunque affrontando con la massima serietà un percorso clinico atto ad aiutarlo nella sua lotta contro il cancro alla prostata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA