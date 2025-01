Dusan Vlahovic, chi è l’attaccante serbo della Juventus

Tra gli ospiti di C’è posta per te di questa sera sabato 11 gennaio 2025 troveremo anche Dusan Vlahovic, il centravanti serbo della Juventus arrivato a vestire la maglia dei bianconeri nel gennaio 2022 dopo quattro anni alla Fiorentina, squadra nella quale è sbocciato e che lo ha portato in Italia quando aveva appena 18 anni, essendo un classe 2000. Prima dell’approdo nel capoluogo toscano, Vlahovic aveva vestito la maglia del Partizan per due anni, attirando i riflettori di importanti club. Nonostante i tanti gol, non sono mancate le critiche ai danni del giocatore, spesso ritenuto non all’altezza da buona parte dei tifosi della Juventus di vestire la maglia bianconera, per questo più volte si è parlato di un possibile addio già nei prossimi mesi.

E all’inizio lo sport designato per la vita di Dusan Vlahovic sembrava la pallacanestro invece del calcio: “A cinque anni sono andato prima a basket, perché la palestra era vicina al mio appartamento, ho giocato a basket per un anno e mezzo, fino a quando all’età di sette anni ho iniziato a giocare a calcio” ha raccontato il serbo in una intervista concessa a Politica.rs.

Dusan Vlahovic e l’avventura prima dello sbarco in Italia: “Ero felice”

Prima degli anni felici trascorsi con la maglia della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha vissuto un importante biennio al Partizan, primo club a mettere in evidenza le qualità del calciatore. Sempre nel corso di una intervista rilasciata a Politica.rs, Dusan Vlahovic ha avvolto il nastro e ricordato i primi passi mossi con il club che tanto amava:

“Poi un giorno mio padre mi ha chiamato al telefono e mi ha detto che era arrivato un invito dal mio amato club. La mia felicità non è finita quando mi ha invitato mio zio Mića Radović, che mi ha portato al Partizan” le parole dell’attaccante della Juventus che questa sera vedremo a C’è posta per te.

