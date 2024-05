Dustin di Amici 2024, chi sono i genitori Ingrid e Dave/ “Siamo sparsi per il mondo”

Dustin, chi sono Ingrid e Dave: i genitori dell’allievo sbarcati in Italia

Anche per Dustin arriva l’appuntamento con la finale di Amici 2024. Il ballerino australiano, che stasera sabato 18 maggio si giocherà la vittoria nel ballo con Marisol, nei giorni scorsi ha ricevuto la visita dei genitori, mamma Ingrid e papà Dave, sbarcati in Italia per il grande appuntamento con la finale di Amici 2024. Dopo essere stato chiamato in studio con la scusa di avere una coreografia da preparare per la finalissima Amici 2024, Dustin Taylor ha avuto la possibilità di riabbracciare la sua famiglia che vive divisa in diverse parti nel mondo. ”Sei sempre stato un bambino dolce e vivace”, sono le parole cariche di affetto e amore per il ballerino che si è ritrovato davanti anche una serie di video e foto che hanno immortalato Dustin Taylor in versione piccolo ballerino, reperti risalenti alla sua infanzia.

A quel punto Dustin si è sciolto ad Amici 2024, lasciandosi andare alle emozioni e ricordando alcuni istanti della sua infanzia. “Non sono cambiato per niente, ballavo nella mia stanza senza maglia come adesso – ha ammesso senza trattenere le lacrime il ballerino -. Mi ricordo che io e mia sorella gemella avevamo un lettore cd sul letto e nella nostra stanza c’era sempre musica”.

Dustin commuove dopo l’incontro con i genitori ad Amici 2024: “Siamo tutti sparsi”

Dopo aver riabbracciato la sua famiglia ad Amici 2024, Dustin ha ammesso come ormai i suoi cari siano tutti sparsi per il globo. Una situazione di certo non facile e che costringe il ballerino australiano a trascorrere molto tempo senza i suoi cari.

Dustin Taylor, infatti, non ha nascosto il dispiacere nel vivere ormai lontano dalla famiglia: “Siamo sparsi per il mondo: io in Italia, mia sorella gemella Paige è in America, mio fratello in Australia… Quando siamo tutti insieme è davvero un bel momento” ha ammesso il ballerino che ad Amici 2024 sfiderà la collega Marisol per la vittoria finale.

L’ultima reunion con la famiglia al completo risale a 8 mesi fa, con Dustin che ha trascorso dei giorni di vacanza in Grecia con i suoi cari, prima di iniziare il percorso nella Casetta. Adesso per la finale di Amici 2024 Dustin potrà fare affidamento anche sul tifo dei suoi genitori, pronti a sostenere il ballerino nell’ultimo atto del suo percorso nel programma di Maria De Filippi.











