Chi è il ballerino che lo scorso anno è stato in finale ad Amici 2023? Dall’Australia, Dustin Taylor è arrivato in Italia per entrare nella scuola più famosa di Maria De Filippi. Il giovane ha sempre suscitato tanta curiosità nel pubblico, sia per la sua bellezza che per la sua bravura. Ha infatti conquistato moltissimi cuori, oltre a quello della sua insegnante Alessandra Celentano, che lo ha scelto sin dal primo giorno come suo allievo. Ma andiamo a scoprire di più su di lui.

Quella di Dustin Taylor è stata un’edizione di Amici molto seguita, con alcuni dei concorrenti più amati di sempre, tra cui Sarah, Holden, Petit, ma anche Marisol e Mida. All’epoca Dustin Taylor ha vissuto un’esperienza molto intensa all’interno del talent, diventando poi amico di Isobel, la ballerina della scorsa edizione. Sebbene oggi abbia solo 22 anni, il ballerino vanta già una carriera non da poco: ad esempio, nel 2018 ha ballato durante la Cerimonia dei Giochi del Commonwealth, durante la chiusura. Successivamente ha avuto anche il piacere di ballare con Danny Vall e Mitch Rooney.

Dustin Taylor, cosa fa oggi e gli ultimi rumor sul fidanzamento: la foto mano nella mano non lascia dubbi

Oggi Dustin Taylor fa parte di TodRick, il famoso corpo di Ballo con il celebre Joel Murphy. Giornalmente condivide con i fan il suo lavoro tramite il profilo Instagram @dustin_tay. Molti tra i fan si chiedono se oggi Dustin Taylor è fidanzato, e la risposta è positiva: il ballerino ha una relazione con Angelo Recchia, un altro ballerino del programma. Continua a circolare la voce sui due professionisti e sulla loro relazione nata appena finito Amici. A dare la conferma ai fan è stato proprio Angelo Recchia che su Instagram ha pubblicato una foto della sua mano insieme a quella di Dustin Taylor.

Amedeo Venza, esperto di gossip, ha spifferato ai fan una chicca, secondo cui Dustin Taylor da diverse settimane si sia fidanzato ufficialmente con Angelo Recchia. I due, però, non hanno mai confermato ufficialmente la loro relazione, rimanendo lontani dal gossip. Non sappiamo dunque se i due ballerini siano davvero fidanzati o se intorno a questa coppia si sia costruito un hype infondato. Quel che è certo è che sono sempre insieme e visitano alcune mostre come la Biennale di Venezia, oltre ad allenarsi facendosi compagnia. Che stiano riuscendo bene a mantenere il segreto?