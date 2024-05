Dustin Taylor vincitore di Amici 2024?/ Dal pronostico di Alessandra Celentano alla confessione sui genitori

Dustin Taylor possibile vincitore di Amici 23? Dall’esordio nel talent al ‘pronostico’ di Alessandra Celentano

Lo scorso anno c’era Isobel Fetiye Kinnear, quest’anno a giocarsi la finale e la vittoria di Amici 2024 c’è un suo compatriota, nonché amico e collega: Dustin Taylor. E come Isobel, anche Dustin è riuscito ad incantare il pubblico del talent show di Canale 5, aggiudicandosi un posto nella finale di ballo. Il suo talento ha fatto breccia nel cuore della molto esigente maestra Alessandra Celentano, che ha creduto in lui sin dal primo giorno, definendolo “un ballerino fantastico, internazionale“. Passo dopo passo, Dustin ha conquistato primi posti nelle classifiche dei daytime, poi punti al serale e, infine, la finale di ballo di Amici 2024, che lo vede contrapposto a Marisol Castellanos, l’altro talento del team Celentano.

Dustin Taylor potrebbe, dunque, sollevare la coppa del vincitore del circuito danza di Amici 23 ma, secondo molti, ha la possibilità di conquistare anche quella del vincitore assoluto di questa edizione del talent.

Dustin Taylor: il rapporto con i genitori e le amicizie

Certo, non sarà cosa facile: il ballerino 21enne, originario dell’Australia, dovrà battere anche i favoriti Holden e Petit, ma nel corso di questi otto mesi ha dimostrato di avere tutte le carte in tavola per avere successo, anche dopo Amici. E se nella danza ha palesato tutte le sue qualità, molto più riservato si mostrato sul fronte provato. Il ballerino non ha raccontato molto di sé, mancanza dovuta anche alle difficoltà con la lingua italiana. Di certo sappiamo che a supportarlo dall’Australia ci sono sua madre e suo padre, di cui recentemente ha detto: “I miei genitori sono sempre nel mio cuore. Io non ho molti amici ma in tutti miei giorni c’é sempre il loro supporto”. In conclusione, il percorso di Dustin ad Amici 23 è stato tra i più brillanti di questa edizione, e chissà che non si concluda per lui con un’ultima e più grande gioia: la vittoria.

