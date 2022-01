Dybala all’Inter?/ Calciomercato: “Sono successe tante cose, preferisco non parlare”

La possibilità che l’approdo di Paulo Dybala all’Inter si possa realmente concretizzare in fase di calciomercato potrebbe non essere poi così debole specialmente dopo le dichiarazioni del calciatore al termine della gara vinta ieri sera dalla Juventus sull’Udinese. Il contratto dell’argentino è sempre in scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, e le indiscrezioni riguardanti la distanza tra la domanda e l’offerta della società non smettono di rimbalzare in orbita bianconera.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Allegri: "Dybala non è un problema, Arthur e Kulusevski..."

Nello specifico sull’argomento Dybala, che non ha neanche esultato dopo il gol segnato, ha commentato: “Se era rivolto alla dirigenza? Ho invitato un amico e non lo trovavo. C’era molta gente. Dovete credermi? Non lo so, dipende da voi. Se mi aspetto notizie? Non so, ci sono state tante notizie e sono successe tante cose di cui preferisco non parlare.” Concetti ribaditi poi anche a DAZN: “Sguardo polemico per il rinnovo? Non ho niente da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo non lo so, devo aspettare. Io sono a disposizione del mister, faccio quello che mi chiedono lui e la squadra.”

CALCIOMERCATO INTER/ Ginter può partire, un club italiano su Vecino

CALCIOMERCATO NEWS: DYBALA ALL’INTER RESTA POSSIBILE

Le chances riguardanti il trasferimento di Paulo Dybala all’Inter durante il calciomercato potrebbero quindi aumentare in attesa di capire quale sarà la prossima mossa della Juventus. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha commentato: “Non c’era nessuno in tribuna, sicchè che guardava? No, ha simulato come se la tribuna fosse piena di tifosi, ha fatto una simulazione. Perchè Paulo stasera ha fatto un bellissimo gol, è stata una bellissima azione, è stato molto bravo Kean nella sponda, è stata una triangolazione veloce. Poi nel secondo tempo, nel momento di difficoltà nostro, che non riuscivamo ad uscire, lui poi si mette tra le linee e trova la palla, la muove, allora la squadra respira e in quel momento è stato straordinario.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Azmoun resta in pole con Icardi per l'attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA