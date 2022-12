“Dybala è figlio di Scaloni”: incredibile teoria social/ “Non gioca per questo…”

“Dybala figlio di Scaloni”: l’assurda teoria social

I social, si sa, danno spesso spazio a teorie cospirative nelle quali anche l’incredibile può diventare realtà. L’ultima riguarda i Mondiali, o meglio ancora, l’Argentina. L’Albiceleste vive un momento straordinario: in semifinale contro la Croazia ha vinto 3 a 0 e in finale affronterà la Francia, che invece ha battuto il Marocco. Il sogno di un’intera Nazione è quello di vedere Messi alzare la Coppa del Mondo, trofeo che manca nel suo palmares. Nella rosa dell’Argentina c’è anche Paulo Dybala, che al Mondiale si è visto solo pochi minuti. L’attaccante della Roma è entrato in campo al posto di Julian Alvarez, autore della doppietta che ha steso Modric e compagni.

Pantani, "Gravi violazioni sui controlli"/ Anomalie" su esclusione dal Giro d'Italia

Entrato al 29′ del secondo tempo, si tratta dei primi minuti della Joya in questo Mondiale. La sua presenza in campo arriva dopo un tweet diventato virale nel quale viene sviluppata una bizzarra teoria. Secondo l’utente, l’ex Juve sarebbe… Figlio di Scaloni! Il motivo? La somiglianza con il figlio del tecnico argentino, entrato in campo dopo i quarti per festeggiare insieme al papà e alla squadra. Ian Scaloni, primogenito del ct, ha attirato l’attenzione dei social per la somiglianza con Dybala.

Totti-Noemi Bocchi, prima lite di coppia in pubblico/ Animato confronto a cena fuori

Dybala figlio di Scaloni? “Ecco perché non gioca…”

La teoria sviluppata dall’utente Twitter, Nicolás Darfe, è esilarante. Prima della Croazia, Dybala non aveva giocato neppure un minuto nella Coppa del Mondo. Il motivo, secondo l’utente, sarebbe la parentela con Scaloni. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa ha scritto su Twitter Darfe: “Per me Dybala è il figlio di Scaloni venuto dal futuro. Nella sua linea temporale la Francia è diventata campione e Messi si è infortunato al primo turno. Lui è qui per guidare Scaloni. Perché non gioca? Perché genererebbe un’interruzione nella nostra linea temporale e noi scompariremmo“.

Sofia Goggia: "Un figlio? Potrebbe completarmi"/ "Non ho avuto tante relazioni"

La strampalata teoria prosegue così: “Sapete perché è arrivato Dybala, vero? In una linea temporale, Messi si infortuna in semifinale e non gioca la finale. Paulo entra per gestire il pallone. Si noti che ha speso poco o nulla. Un sacrificio che avrebbe potuto provocare una temporanea catastrofe. Un eroe anonimo“. Nonostante l’assurdità delle parole scritte su Twitter, la teoria di Darfe è diventata virale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA