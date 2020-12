Dybala lascia la Juventus?/ De Notaris: “Partirà in estate e in Spagna..” (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ECCO DOVE ANDRÀ DYBALA!

Paulo Dybala sembra proprio un oggetto misterioso in questa Juventus di Andrea Pirlo, specie in vista della prossima sessione di calciomercato. L’argentino ha certo vissuto un avvio di stagione complicato, tra infortunio e ritardo di condizione: spesso in panchina, di fatto la Joya è tornata a farsi vedere sul serio solo nelle ultime battute e finora è riuscita a sfondare lo specchio avversario in una sola occasione nel campionato della Serie A. Poco spazio e rendimento sotto le attese per il bomber argentino, a cui si aggiungono le tante voci e indiscrezioni sul suo rinnovo di contratto con la Vecchia Signora e soprattutto sul suo possibile addio. Pare infatti che, nonostante le tante discussioni occorse negli ultimi mesi, la distanza tra le parti per il prolungamento di contratto sia ancora netta: non si escludere dunque che Dybala possa presto lasciare la Juventus, e magari già nella finestra di gennaio. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Dybala addio sicuro dalla Juventus? Credo proprio che sia lui che Cristiano Ronaldo possano andare via a fine stagione, lasciare la Juventus.

Quali sono le condizioni per cui il giocatore argentino resti in bianconero? Dybala vuole un ingaggio più alto dalla Juventus, vuole anche essere utilizzato di più, giocare di più. D’altro canto non è che sta rendendo molto attualmente.

Dove potrebbe andare? Secondo me Dybala per le caratteristiche tecniche che ha è un giocatore adatto soprattutto al calcio spagnolo.

Potrebbe andare anche in squadre italiane? No lo escludo, non mi sembra possibile che possa andare in altre squadre italiane.

Come lo giudica tecnicamente? Dybala è fortissimo, però non ha mai legato sia con Allegri, che con Sarri che con Pirlo. Credo che Dybala non sia adatto al campionato italiano, al calcio italiano per le sue caratteristiche tecniche.

