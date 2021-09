Dybala sul rinnovo: “Spero presto”/ Nuovo incontro con la Juventus, vicino l’accordo

Dybala sul rinnovo: “Sono molto fiducioso”

La telenovela sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus potrebbe presto concludersi. L’argentino ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2022, e da gennaio potrebbe accordarsi con un’altra società per la prossima stagione. Situazione che la Juventus vorrebbe evitare, soprattutto dopo che Dybala è al centro del progetto di Massimiliano Allegri. Dopo le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Champions League, in cui i bianconeri hanno vinto 3-0, Paulo Dybala, ha esternato la volontà di rimanere a Torino.

Ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Speriamo di chiudere presto per il rinnovo. C’è la voglia di tutti di portare a termine le trattative”. In settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti, con la società bianconera che probabilmente andrà incontro alle richieste del procuratore della Joya, che ha continuato: “Credo che in settimana ci sarà un altro incontro tra le parti. Loro sanno che da parte mia c’è grande volontà di rimanere a Torino. Sono molto fiducioso“.

Nedved sul rinnovo di Dybala: “Proveremo a chiudere presto la trattativa”

Le parole di apertura di Paulo Dybala in merito al rinnovo con la Juventus, hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni societarie. L’attaccante argentino si è detto fiducioso per la conclusione della trattativa, esternando la sua volontà di continuare il rapporto con la società bianconera. Parole simili sono arrivate anche dal vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved. Al termine della sfida di Champions League, vinta contro il Malmoe, Nedved ha tranquillizzato la tifoseria bianconera.

Queste le sue parole, riportate da TuttoSport: “Dybala è al centro del nostro progetto, puntiamo su di lui, cercheremo di chiudere presto la trattativa per il rinnovo e farlo firmare, è un giocatore troppo importante per la Juventus”. Entrambe le parti hanno quindi confermato la volontà di voler proseguire insieme, parole che rasserenano gli animi dei tifosi bianconeri, che già in estate hanno dovuto dire addio a Cristiano Ronaldo.

