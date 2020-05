Dzeko lascia la Roma?/ Calciomercato: “Futuro al Milan o in Germania” (esclusiva)

Pubblicità

Edin Dzeko potrebbe lasciare veramente la Roma: è questa l’indiscrezione di calciomercato delle ultime settimane, che spaventa i tifosi della Lupa, affatto d’accordo a veder andare il via il proprio capitano. Dopo il mancato approdo all’Inter della scorsa estate e il rinnovo in extremis arrivato con la società di Trigoria, ora nuove sirene si elevano per il bomber bosniaco, sempre di stampo nerazzurro. Pare infatti che Marotta e soci non abbiano smesso di sognare di portare a Milano l’attaccante e sulla carta pare pure che l’affare non sia così impossibile dal punto di vista economico. Secondo le ultime voci, pare che la società giallorossa abbia già valutato a 10 milioni il cartellino di Dzeko, ma perché l’affare si chiuda forse dovremo attendere che si muova qualcosa a livello dirigenziale in casa Roma, cui ancora impegnata nella difficile cessione della società, da Pallotta a Friedkin. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Dzeko potrebbe lasciare la Roma? In effetti Dzeko potrebbe veramente andarsene, lasciare la società giallorossa.

La Roma potrebbe accettare l’offerta dell’Inter? No, credo che poi alla fine all’Inter arrivi Cavani. Dzeko potrebbe finire all’estero o anche al Milan. E’ il profilo ideale per l’attaccante che manca al Milan soprattutto ora che Ibrahimovic s’è fatto male!

Dove potrebbe andare ancora? Potrebbe anche tornare in Germania, potrebbe tornare nella Bundesliga. Molto del futuro di Dzeko in ogni caso dipenderà dalla volontà, dalle decisioni della prossima cordata giallorossa, che prenderà in mano la società capitolina.

Pubblicità

Con chi potrebbe sostituirlo la squadra di Fonseca? Con Milik se non troverà un accordo col Napoli. Credo però che alla fine Milik rimanga al Napoli.

Nonostante non sia più così giovane Dzeko resta un grande attaccante? Direi di sì, è ancora molto forte nonostante anche per lui gli anni passino. Certo l’età e le motivazioni sono importanti anche per Dzeko che resta in ogni caso un grande attaccante…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA