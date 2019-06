Dzeko all’Inter, è fatta/ Alla Roma 10 milioni di euro più il cartellino di Vergani

Edin Dzeko è sempre più vicino all’Inter, e le ultime indiscrezioni di calciomercato circolanti fanno presagire una fumata bianca nel giro di pochi giorni. Stando a quanto riportato in queste ore dai colleghi di Sportmediaset, fra la società di corso Vittorio Emanuele e la Roma sarebbe stato di fatto raggiunto un accordo di massima: se tutto andrà come previsto, il club nerazzurro verserà nelle casse dei giallorossi un assegno da 10 milioni di euro con l’aggiunta del cartellino del giovane della Primavera interista, Edoardo Vergani, attaccante classe 2001. Quest’ultimo era stato inizialmente promosso al Sassuolo nell’ambito della trattativa per il centrocampista Sensi, ma ora verrà girato nella capitale, mentre in Emilia dovrebbe finire un altro talento d’attacco delle giovani nerazzurre, leggasi il classe 2000 Andrea Adorante.

DZEKO ALL’INTER, È FATTA

Con Edin Dzeko, invece, l’accordo c’è da tempo, anche perché il nazionale bosniaco è pronto a vivere una nuova esperienza lontana dalla capitale, dopo le delusioni della passata stagione. Cosa manca quindi affinchè il tutto venga ufficializzato? Semplicemente si attende che la Roma trovi un degno sostituto dell’ex Manchester City. La dirigenza giallorossa è infatti al lavoro per regalare un nuovo centravanti di peso al neo-tecnico Fonseca, e sarebbero tre le scelte al momento del direttore sportivo Petrachi. Si cominciare con Gonzalo Higuain, giocatore di proprietà della Juventus che rientrerà da luglio alla Continassa dopo aver giocato la scorsa stagione con il Milan e il Chelsea. Attenzione anche ad André Silva, nazionale portoghese di proprietà dei rossoneri, che potrebbe essere spinto a Trigoria dall’agente Jorge Mendes, lo stesso di Fonseca. Infine l’ultima idea, quella più complicata, targata Andrea Belotti, prima punta e capitano del Torino che però Cairo non intende cedere a basse cifre. Una volta che la Roma avrà individuato il suo nuovo punto di riferimento per l’attacco, Dzeko otterrà il lasciapassare per lo sbarco ad Appiano Gentile.

