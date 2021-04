Dzeko lascia la Roma?/ Rombola: “Saluterà Trigoria e al suo posto..” (esclusiva)

Stando alle ultime voci di calciomercato, Edin Dzeko potrebbe veramente lasciare la Roma a fine stagione: il bosniaco, il giocatore che ha fatto più esaltare i tifosi giallorossi dopo l’addio di Francesco Totti dovrebbe veramente andarsene dalla Capitale alla fine della stagione 2020-21. Complici i dissapori con Paulo Fonseca e la dirigenza e la voglia di mettersi alla prova sotto altri colori, per Dzeko il percorso in giallorosso pare al capolinea: ma dove potrebbe andare? Negli anni scorsi grandi club come Juventus e Inter si erano messi sulle tracce del bomber: lo rifaranno anche questa estate? Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Dzeko addio alla Roma? E’ molto probabile che questa cosa possa avvenire a fine stagione tanto più se dovesse rimanere Fonseca.

Potrebbe andare a giocare in qualche club italiano o all’estero? Più facile la pista italiana rispetto piuttosto che Dzeko possa andare a giocare all’estero.

In quali club? Juventus, Inter le squadre che l’hanno sempre cercato in questi anni.

Lo considera ancora un attaccante di grande valore? Nonostante l’età, i 35 anni direi proprio di sì, è un giocatore, un attaccante sempre molto forte.

Vlahovic o Belotti al suo posto alla Roma? Vlahovic è fuori portata, costa troppo. La Fiorentina poi deciderà cosa fare. Una Fiorentina dove potrebbe arrivare Gattuso. La Roma dovrebbe puntare su Belotti.

(Franco Vittadini)

