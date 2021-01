Dzeko per Sanchez, scambio Roma-Inter?/ Calciomercato: contatti in corso, le cifre…

Dzeko per Sanchez, clamorosa voce di calciomercato: Roma e Inter al lavoro per uno scambio che potrebbe diventare la principale operazione di questa sessione invernale. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club giallorosso ha avviato la trattativa con il Biscione nelle scorse ore: uno scambio di prestiti che stuzzica i nerazzurri, considerando l’opinione che Conte ha del bosniaco…

Come ben sappiamo, Edin Dzeko è un separato in casa: dopo la lite furiosa con il tecnico Paulo Fonseca, l’ex Manchester City si è allenato a parte e, nonostante i tentativi dei compagni di squadra, è difficile ipotizzare una riappacificazione. Per questo motivo è nata la trattativa con l’Inter, che già nelle ultime due sessioni di mercato ha tentato di portare il 34enne al Meazza…

ROMA E INTER AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ

Il possibile scambio tra Dzeko e Sanchez verrà valutato in queste ore dalle due società: come rimarcato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’Inter sta decidendo se e come fare l’operazione. Il principale ostacolo da superare è la quadratura economica, anche se gli ingaggi dei due calciatori sono simili: il bosniaco guadagna 7,5 milioni, il cileno 7 milioni. Un primo segnale è arrivato pochi minuti fa: secondo Forza Roma, Dzeko non verrà convocato per la prossima gara contro il Verona e lavorerà individualmente almeno fino a domenica. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, dunque: scartata l’ipotesi di uno scambio con Eriksen, Dzeko per Sanchez potrebbe diventare la bomba di mercato del finale della sessione di riparazione.



