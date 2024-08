Come difendersi dal terribile caldo in arrivo questo weekend sull’Italia? Ha provato a dare qualche consiglio il noto professor Fabrizio Pregliasco, intervistato stamane da Morning News, su Canale 5. Il primo pensiero del medico milanese è stato per gli anziani: “Serve un’attenzione alle persone più anziane che non hanno lo stimolo della sete quindi è fondamentale farli bere, bisognerebbe arrivare a due litri al giorno in queste situazioni”.

“E poi – ha continuato Fabrizio Pregliasco – grande attenzione anche agli sbalzi termici, anche se abbiamo l’aria condizionata va usata in maniera adeguata e ragionevole e soprattutto attenzione agli sbalzi, magari non abbiamo tutta l’abitazione condizionata, c’è un momento di rischio ad esempio nel passaggio verso il bagno non condizionato con ampi sbalzi di temperatura e quindi cercare in qualche modo un passaggio per quanto possibile graduale”.

FABRIZIO PREGLIASCO: “OCCHIO AI COLPI DI CALORE”

Ma anche i giovani sono a rischio? “E’ importante considerare il rischio del colpo di calore – ha continuato Fabrizio Pregliasco – il soggetto anche se non si rende conto ha un aumento della temperatura che può determinare in casi estremi effetti pesanti di salute quindi il buonsenso ci dice le ore centrali della giornata non sono quelle migliori per fare sforzi fisici ed è importante riconoscere i primi sintomi del colpo di calore, come un forte mal di testa, nausea e vomito, vertigini e stordimento e poi sente la pelle calda, arrossata e asciutta e questi sono proprio i primi segnali che devono portare ad una assistenza, ad uno spostamento della posizione in cui ci si trova proprio per il rischio di perdere i sensi e avere effetti molto pesanti”.

In caso di comparsa di questi sintomi Pregliasco consiglia cosa fare: “Bisogna raffreddare la persona con spugnature di alcol o acqua riducendo la temperatura corpora che è l’elemento di rischio, attenzione anche ad una esposizione di temperature eccessive come ghiaccio, in quanto ci vuole sempre una compensazione anche se serve una velocità”.

FABRIZIO PREGLIASCO: “BENE FRUTTA E VERDURA, NO AI FRITTI”

Il prof Fabrizio Pregliasco ha dato anche qualche consiglio sull’alimentazione da tenere in queste giornate molto calde, e come facilmente intuibile è necessario cibarsi con prodotti freschi, salutari e ricchi di acqua, evitando porzioni esagerate e troppo condite: “Verdura, frutta, limitare fritti e altri alimenti pesanti perchè la digestione necessità spesso, soprattutto se è molto importante, del sangue e cambiamento di omeostasi e controllo della temperatura”.

Quindi Fabrizio Pregliasco ha concluso i suoi consigli per contrastare il caldo dicendo: “Attenzione agli sbalzi termici e cercare di acclimatarsi a temperature che già nell’arco della giornata molto diverse e soprattutto se non si ha nell’aria condizionata un giro nei centri commerciali è un elemento che di per se può aiutare”. Il “trucco” del centro commerciale è senza dubbio uno dei più utilizzati durante questa estate soprattutto dagli anziani che magari non hanno il fresco a casa e che possono così trovare un po’ di refrigerio.