ED SHEERAN CONCERTO A SAN SIRO 2019, MILANO/ Scaletta Divide Tour: c’è anche Perfect

Concerto Ed Sheeran a Milano Stadio San Siro 2019

Ed Sheeran arriva a Milano con l’ultima tappa italiana del “Divide Tour“. Mercoledì 19 giugno 2019 lo Stadio San Siro di Milano è pronto ad accogliere il re della musica pop mondiale. Con più di 45 milioni di dischi venduti nel mondo, dopo aver conquisto il Firenze Rocks e lo Stadio Olimpico di Roma, Ed è pronto ad un’altra grande impresa: espugnare lo Stadio Meazza San Siro di Milano. E’ finalmente arrivato il momento di godersi uno degli eventi live più attesi di questa stagione musicale visto che per la prima volta Ed Sheeran ha presentato in tre stadi italiani la set List del suo “Divide Tour”, un tour “pulito e semplice” come l’ha più volte presentato lo stesso artista. “Quello che sentirete stasera è il frutto del suono delle mie chitarre, dei pedali, dei campionamenti e della loop station” ha detto nella data romana e la cosa si ripeterà anche allo Stadio San Siro di Milano.

Ed Sheeran: duetto con Bruno Mars nel nuovo disco

A sorpresa Ed Sheeran ha annunciato l’uscita di un nuovo album dal titolo “No. 6 Collaborations Project“. Ecco come l’ha presentato l’artista britannico: “prima che firmassi il mio primo contratto nel 2011, ho realizzato un ep intitolato No.5 Collaborations Project da allora ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho iniziato a scrivere il No.6 sul mio portatile in tour lo scorso anno. Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con i quali ho collaborato ed è stato molto divertente lavorarci”. Ebbene si, a distanza di due anni dal fortunatissimo album “Divide”, Ed Sheeran ha deciso di pubblicare un nuovo album in uscita il 12 luglio. Si tratta di un disco di duetti che il cantautore ha raccontato così ai microfoni di Charlamagne Tha God. “Questo disco ho intenzione di buttarlo fuori e poi prendere le distanze. Non so quale sarà la prossima fase della mia carriera, semplicemente questo è un progetto che volevo realizzare. Una specie di compilation insieme agli artisti di cui sono fan” ha detto Ed, che nel disco ha collaborato tra i tanti con Bruno Mars. “La prima persona che ho contattato è stata Bruno, che mi ha detto “Facciamo una canzone. Solo noi” ha detto Sheeran, che per la realizzazione del disco ha seguito una semplicissima regola: “se ascolto la sua musica in macchina, allora ci collaborerò”.

Ed Sheeran, scaletta concerto a Milano San Siro 2019: Perfect immancabile

Ecco la scaletta completa del concerto del Divide Tour 2019 di Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano:

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don’t / New Man

Dive

Bloodstream

I Don’t Care

Tenerife Sea

Lego House / Kiss Me / Give Me Love

Galway Girl

Poor Wayfaring Stranger / I See Fire

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Encore:

Shape of You

You Need Me, I Don’t Need You

